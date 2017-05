Totalmente abocado a la televisión, tras su distanciamiento de la AFA, Marcelo Tinelli está concentrado en Showmatch que regresará a la pantalla de El Trece el lunes 29 de mayo, según dijo el conductor.



Con las figuras locales confirmadas (como Silvina Luna, El Polaco, la Bomba Tucumana, Rocío Guirao Díaz y su marido) se conoció que Tinelli tentó a un galán internacional para su certamen. Él mismo le envió un tuit invitando el actor cubano William Levy, quien ya estuvo en Dancing with the stars en 2012, y está considerado el Brad Pitt latino. Además convocó a la Tigresa del Oriente, una cantante peruana de cumbia.



Pero en la apertura es que, como suele hacer, busca superar sus propias marcas. Ahora trascendió que tendrá en la apertura al autor del hit del momento, Luis Fonsi y su Despacito.

Además convocó a varios famosos para la apertura grabada. La primera en filmar fue Lali Espósito, quien participa por tercera vez en el primer programa, sólo que ahora en vez de cantar, hará de una vendedora de maquillaje que tendrá un cómico diálogo con "Marce". También estarán Valeria Bertucelli, Luciano Castro, Flor Peña y Soledad Silveyra, que este año no será jurado, pero aceptó ser parte de la apertura.



Para hablar de los debutantes estarán Juan "Pico" Mónaco, el novio de Pampita, quien interpretará a un profesor de yoga; y también aparecerá Guillermina Valdez, la pareja del conductor, quien según él mismo contó hará de una doctora que lo atiende después de un pico de estrés, en referencia a su real estado de salud, que fue la razón de su renuncia al cargo en AFA.



Los nombres famosos abundan y seguramente habrá más con el correr de los días, en esta especie de reality que el propio Tinelli se encarga de difundir a través de las redes y este año incluso transmisiones en vivo por Facebook.



Otra particularidad de esta edición es el cambio de estudio, ya que debieron dejar el conocido set de la calle Olleros desde donde transmitieron los últimos años para mudarse a otra locación -también de Cristobal López- que denominan La Corte. Nuevo año, casa nueva y toda la cabeza para pensar en el rating, una materia que Tinelli domina a la perfección.