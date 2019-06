Debutó a sala llena en el Auditorio Juan Victoria en 2017 con su aplaudido Queen Sinfónico y regresará el sábado próximo, esta vez para acercar al público local el espectáculo que estrenó a fines del año pasado y que desde entonces circula con éxito en distintos escenarios: Beatles Sinfónico es la nueva propuesta de la cordobesa Orquesta Sinfónica Villa María, dirigida por Luis Nani; que contará con invitados especiales -el grupo de rock Beatzarro (Cesar Seppey, Gustavo Rodríguez y Luciano Cuviello) y el cantante Pablo Cordero (que hará las veces de Paul McCartney)- y refuerzos de la Sinfónica de la UNSJ. Con unos 70 artistas en escena, recorrerán una veintena de grandes éxitos de los "fabulosos cuatro", con arreglos originales de alumnos del último año de la Licenciatura en Composición Musical de la Universidad Nacional de Villa María (cátedra de Orquestación e Instrumentación), quienes integran la orquesta junto a egresados -como el sanjuanino David Rodríguez- y otros músicos que ingresan por audición.



"Empezamos con Queen pero Beatles siempre estuvo en agenda", reconoce a DIARIO DE CUYO Nani, director artístico y musical de esta agrupación, que también ha realizado la versión sinfónica de Soda Stereo, folclore húngaro y villancicos.



- ¿Por dónde pasó la selección de los temas?



- Siempre tratamos de buscar algún tipo de referencias, porque como hay una gran cantidad de éxitos, la selección siempre es difícil y cuesta dejar temas afuera. Entonces, en el caso de Beatles, nos basamos en la selección que hizo George Martin -el famoso productor y arreglador de Los Beatles- para el disco One, con algunos de los temas que llegaron a número uno en los rankings. Pero además siempre hay temas que propone la Orquesta, con los que quieren trabajar y que vamos sumando.

- ¿Los invitados tratan de emular las voces de los Beatles?



- Los roles sobre todo. Tratamos de mantenerlos porque trabajar con grupos es una dinámica compleja, disponemos de poco tiempo con todo el equipo completo; así que es mejor también para esa dinámica. De todos modos, son muy buenos cantantes, de muy buen nivel. Seppey y Rodríguez son miembros del grupo Rayos Láser, muy conocido a nivel nacional y recientemente nominado al premio Gardel; y Cordero es el coach de Soledad Pastorutti, así que se trabaja muy bien.



- ¿Qué los sedujo a ustedes para llevar a Queen y a Beatles al plano sinfónico?



- En caso de Queen, está en la línea de lo que es rock sinfónico; y Freddy tuvo mucho acercamiento a la ópera, así que no fue difícil decidirlo. Y los Beatles siempre quedaron pendientes... Creo que en definitiva son grandes canciones, que hacen bien a los estudiantes porque las tienen que analizar, conocer en profundidad a la hora de hacer un arreglo sinfónico, así que desde el lado pedagógico son excelentes. Y no podemos desconocer el impacto que también tienen en el público, canciones que están en la memoria, que siguen vigentes. La decisión es doble: un repertorio que rinda a fines pedagógicos y que también tenga buena respuesta del público. Y se unen, porque parte del aprendizaje también es la devolución que te hace el público. Como dice Aaron Copland, el círculo interpretativo no se cierra hasta que uno sabe lo que opina el oyente, el último intérprete de la obra es el que la escucha.



- Y si los Beatles escucharan a la Villa María haciendo sus temas en versiones sinfónicas, ¿qué dirían?



- (Risas) No me corresponde a mí, pero si Los Beatles nos escucharan, creo que al menos no estarían disconformes. Uno de los máximos exponentes del rock nacional, Mario Breuer, ingeniero de grabación de grandes discos del rock, Sumo, Charly, Spinetta; y que grabó el único disco que tenemos nosotros, fue a escuchar el concierto e hizo una muy buena crítica, fue algo muy importante (ver aparte). Creo que lo primordial es hacer las cosas bien, con respeto y buscando siempre el máximo de rendimiento; esa es la línea en la que nos movemos.



- ¿En el caso de Soda Stereo, hay similitud con lo que hizo Cerati?



- Nosotros hicimos Soda Stereo un poco a propósito para tener más cantidad de temas; y el enfoque fue sin la banda de rock -no como Queen y Beatles-, tal vez ahí está lo parecido a lo que fueron los Episodios Sinfónicos; pero fueron versiones muy distintas. Es ambicioso hacerlo sin el grupo de rock, fue un desafío enorme con un buen resultado, pero es complejo. En caso de Beatles y Queen dejamos tal cual el formato original y el espíritu del tema, y sí hacemos arreglo sinfónico.



- Cada concierto es el resultado de un trabajo anual con la orquesta.. ¿Qué preparan ahora?



- Este año estamos preparando Rubén Blades para cerrar el 2019. Y para más adelante están dando vuelta Charly García y Spinetta, que hace rato algunos estudiantes y el público lo piden; también algo de tango, Piazzolla o los clásicos...



- Varias orquestas, aquí y en el mundo, se vuelcan a repertorio popular. ¿Es una manera de atraer nuevo público?



- Hay dos lecturas. De parte de los grupos de música popular y de los grandes cantantes, cantar con una sinfónica es como un acto de graduación, está dentro de lo máximo, parece que es algo a lo que todos aspiran. Y para los grupos sinfónicos tradicionales -lo ha hecho mucho la Filarmónica de Londres por ejemplo, con Queen y Pink Floyd- tiene que ver con aprovechar este repertorio que es muy bueno y abrir un poco el perfil de las orquestas de repertorio clásico. Me parece que tiene que ver con buscar llegar a nuevas audiencias y también renovar el repertorio.



Dato



Beatles Sinfónico. Sábado 8 de junio, 21.30 hs, Auditorio Juan Victoria. Entrada $150 en boletería (lunes a viernes de 9 a 13.30 y 18 a 20.30, sábados de 16 a 20) y tuentrada.com.

La crítica de Mario Breuer

"La Orquesta Sinfónica de Villa María, con el Maestro Luis Nani como director, me dieron ayer una enorme felicidad y muchísimos compases a pura piel de gallina. Interpretaron 24 canciones de Los Beatles con muchísimos arreglos propios y respetando aquellos arreglos originales que está tan bien que deben respetarse. Luis Nani dirigió con liderazgo, compañerismo y mucho swing los más de 60 músicos que supieron sonar como uno solo, poniendo no solo un alto profesionalismo, sino que además, mucha onda. A los integrantes de Beatzarro y Pablo Cordero, que hicieron honor a las voces de Lennon y McCartney. Muchísimo orgullo de escuchar una Orquesta Sinfónica Argentina sonando tan bien.