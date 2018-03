Un atardecer de otoño, a la orilla del Dique de Ullum será el comienzo de una nueva etapa juntos. Sofía Bravo, hija del fallecido Leopoldo Alfredo Bravo y nieta de Don Leopoldo, caudillo del Bloquismo; y el actor Pedro Cernadas, se casarán aquí, el sábado 31 de marzo en el balneario Punta Tabasco.



"Yo quería que fuera en San Juan, y qué mejor que tener la montaña y el dique', dijo a DIARIO DE CUYO una de las mellizas Bravo, que trabaja en la Corte de Justicia de la Nación en Buenos Aires. Será un momento "relajado y familiar', asegura la abogada sobre su casamiento, que será únicamente por civil y al que están invitadas 280 personas. "A los dos nos encanta el lugar, la puesta de sol en el lugar donde nos vamos a casar es única!' comentó Cernadas, quien hace un tiempo se volcó a la política y luego de ser concejal de Tigre por el Pro, ahora es el director de la Anses de ese partido. "Va ser un fin de semana inolvidable para nosotros. Es muy lindo poder juntar a todas las personas que querés', dice Pedro quien estará acompañado por su madre, hermanos y además de su hijo Salvador (fruto de su matrimonio anterior).



"No habrá famosos ni políticos, sólo amigos y familiares' asegura Cernadas tratando de bajar la expectativa sobre su casamiento, donde además de algún colega actor, se espera la presencia de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, su madrina. "Por supuesto que está invitada, pero el abrazo nos lo dará en Buenos Aires; no creo que pueda con su agenda' dijo. Sin embargo trascendió que en la policía aeronáutica se preparan para custodiar de manera especial el espejo del Dique y que también habrá operativos de seguridad en los accesos terrestres. Además se dice que los novios esperan la llegada de parte del elenco de la novela Dulce Amor, incluido el clan Estevanez.



Por su anterior matrimonio con la actriz peruana Gianella Neyra, no habrá casamiento por iglesia, sino sólo ceremonia civil. "No hay iglesia más linda que el Dique de Ullum' dice Pedro evitando responder cómo se vive el tema adentro de la pareja.



Poco se sabe sobre como empezó la relación entre Sofía y Pedro; y por el perfil bajo que cultivan, tampoco aportan mayores datos. "Lo conocí porque sí, de casualidad, en una fiesta. Fue porque lo tuve que conocer, estamos hace cinco años, convivimos hace un tiempo. Este es un paso más para seguir creciendo juntos' afirmó Sofía, que prefiere no ahondar en detalles, celosa de su intimidad; algo que él respeta. Cuando se conocieron Cernadas disfrutaba aún la fama que le dio su personaje en la exitosa tira Dulce amor, aunque ya era reconocido por las novelas mexicanas Pasión Morena y El fantasma de Elena.

"No pensé en la fama, si lo pienso mucho sí me da un poco de pudor. Yo soy más de perfil bajo' Sofía Bravo.



En 2014, el casamiento de la gemela de Sofía, Catalina, significó la primera aparición pública de los novios en San Juan; y más de uno quedó boquiabierto al ver al galán en la Catedral. Pero para ellos la popularidad de él no es un problema. "La verdad que no pensé nunca en la fama, porque él tampoco expone mucho nada, es muy reservado, ni me fijé si era famoso. Lo tomé como una relación más y salió. Si lo pienso mucho sí me da un poco de pudor... yo soy más de perfil bajo, pero él igual es de la misma manera' comentó a este diario la sanjuanina que también encuentra como algo natural la nueva exposición política de su prometido. "A esa exposición estuve acostumbrada toda la vida' dice la hija del exembajador argentino en Rusia. "La política es algo que nos apasiona a los dos, algo que nos une y compartimos mucho. La fama, no es algo que registremos mucho, lo vivimos con total naturalidad' acota por su parte el galán.



Ansiosa, a una semana de la boda, Sofía llegó ayer a San Juan para ultimar detalles que hasta ahora estuvieron en manos de su mamá, Laura Adámoli y su hermana. Sobre el vestido de novia, Sofi dice que una amiga se encargó del diseño usando una tela que su madre le trajo de la India. "Es un sari que me encantó. Veremos cómo queda. Es blanco, con algunos detalles, pero no es un tradicional blanco' adelantó. En tanto el novio usará "un traje, tranqui, sin diseñador', dice él. Respecto de la fiesta, la sanjuanina remarcó que la idea es que sea algo menos acartonado, por lo que, por ejemplo, la comida estará dispuesta en islas -servicio de Marcela Sánchez Bustos y Diego Vega- y "no habrá ubicaciones, que se sienten como quieran', precisa.

"Creo que en cuanto la conocí me di cuenta que me quería casar con ella'. Pedro Cernadas



Ella tiene 30 y el acaba de cumplir 46. En portales y redes sociales se multiplican hoy las fotos en las que se los ve felices y enamorados; a escasos días de poner el broche de oro a aquella propuesta de casamiento. "Me lo pidió en una comida, me dijo si me quería casar con él' cuenta Sofi. "Por un lado fue sorpresiva, pero por otro lado los dos ya sabíamos hace tiempo que queríamos casarnos, más allá de que la pareja se va construyendo día a día. En el fondo creo que en cuanto la conocí me di cuenta de que me quería casar con ella', dice el galán de telenovela, a días de protagonizar junto a la bella sanjuanina su propio final feliz.