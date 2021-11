Hace unos días, Silvina Luna subió una foto donde se mostró en una camilla de hospital, con suero y la mirada perdida. Tras la preocupación que generó su internación, este sábado comunicó en sus redes que recibió el alta.

“Hola, buen día a todos. Me dieron de alta y quería compartirlo básicamente con ustedes que estuvieron ahí haciéndome compañía todos estos días con sus lindos mensajes, recomendándome nutricionistas y terapias alternativas. Me voy a poner con todo eso. Gracias infinitas y ya les iré contando novedades”, agradeció mirando a cámara mientras sonaba “No woman, no cry” de Bob Marley.

“Disfrutando acá del solcito de este día hermoso, apreciando todo de una manera diferente después de haber estado esos cinco días internada. Así que les deseo un feliz sábado para todos”, reflexionó Silvina.

Las secuelas de Silvina Luna tras su cirugía estética

Cuando Silvina Luna decidió operarse estéticamente los glúteos jamás imaginó que su salud cambiaría para siempre. A partir de esa cirugía, realizada por Aníbal Lotocki, quedó con una insuficiencia renal crónica.

Debido al relleno utilizado, que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA), se le desató una reacción inflamatoria que produce granulomas y en consecuencia un aumento de la vitamina D, lo que eleva los niveles de calcio en sangre.

Lotocki acumula varias denuncias desde hace casi una década. Algunas de sus víctimas fueron Virginia Gallardo, Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi, entre otras. A pesar de las múltiples acusaciones, el médico continuaba operando. En abril murió uno de sus pacientes luego de una cirugía.