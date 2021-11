A los 86, Silvio Soldán está de novio. Después de varias relaciones fallidas y algunos romances fugaces, decidió dedicarse a una sola mujer y está muy contento. Sale con Susana, a quien conoció hace un tiempo.

De visita a Intrusos, el popular locutor expresó que su novia no es rubia, como sus exparejas (Silvia Süller y Giselle Rímolo). También añadió que ella lo acosó durante años, ya que era una de sus más grandes admiradoras.

“Tiene 54 años. Me perseguía y cada vez que cumplía años me mandaba regalos. Yo solo le decía ‘gracias’, pero nos conocimos y me encantó. Es una chiquilina, al lado mío es una nena. Es distinta a todas las mujeres que ustedes conocen en mi vida”, dijo.

Qué es de la vida de Silvio Soldán

Luego de un 2020 de encierro por la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus, Silvio Soldán volvió al ruedo como presentador de eventos. Lo contrataron en varias provincias y está feliz.

“Estoy pasando por un buen momento. Hice una gira de once días, con ocho shows. Estuve en La Rioja y Tucumán, donde visité cuatro localidades en las que fui distinguido”, sostuvo con alegría.

En Concepción, por ejemplo, lo declararon huésped de honor de la Legislatura, mientras que en en San Miguel de Tucumán se convirtió en Visitante Distinguido.

Silvio Soldán sufrió un accidente que lo llevó al quirófano

Hace dos meses, el conductor fue operado de la columna por una caída que sufrió en la calle. “Tropecé con una persona muy apurada. Me levanté de la vereda con un poco de dolor, pero cuando el cuerpo se fue enfriando sufrí”, dijo en Intrusos.

Y agregó: “Durante dos años hice muchos tratamientos, pero llegó un punto en el que no podía caminar. No me quería operar porque todos me decían que era peligroso, pero sufrí tanto dolor que decidí arriesgarme, y salió todo fantástico”.

Aunque reconoció sentirse bastante débil, retirarse nunca fue una opción: “Mientras el cuerpo aguante vamos a ir para adelante”.