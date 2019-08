Sol Pérez es considerada una de las mujeres más linda de la Argentina. Pero a veces a la ex chica del clima no le pasa lo mismo.

En diálogo con el programa de radio Agarrate Catalina, la joven confesó que "a veces me miro al espejo y me veo fea, soy muy insegura. Siento que también esa inseguridad es alimentada por los otros, por eso también voy tanto al gimnasio. A mí me gusta tener un cuerpo fitness y entreno todos los días para eso".



Luego, Sol también dijo: "Soy muy exigente con mi cuerpo, dejo de entrenar y siento que me desinflo de a poco. Sin embargo, creo que la mirada del otro influye cada vez menos. Te mentiría si digo que no me importa nada. Es complicado porque soy bastante insegura, pero intento canalizarlo siendo muy obsesiva con mi trabajo".

"Era muy chiquitita y flaquita de chica, por ende, era muy chatita y por eso me operé las lolas. Luego, dejé de tocarme porque no estoy tan a favor de las cirugías. A su vez, creo que hay una cuestión fundamental en la alimentación, aprendí a comer mejor porque vivía con dolor de panza", explicó Sol para finalizar.