Durante mucho tiempo Sol Pérez jugó al misterio en cuanto al hombre que le había robado el corazón. Una de las mujeres más deseadas por los hombres en Argentina jugaba con las incógnitas diciendo que el afortunado era futbolista y vivía en Puerto Madero, aunque nunca dio el nombre.

En las redes comenzaron las especulaciones y se nombró a Lautaro Martínez, el delantero de Racing, como el “elegido”. Lo cierto es que ahora fue la propia ex “chica del tiempo” la que contó el nombre y apellido del futbolista y lo hizo dolida por una traición…

Sol decidió blanquear todo y contar porqué terminó su romance con el defensor de Boca Lisandro Magallán, quien la "traicionó" y se ganó que lo bloqueara para no tener ningún contacto con él. "Voy a ser sincera y es la primera vez que toco el tema. Es verdad que lo conocí pero no funcionó. Tampoco intentamos nada serio. Él tuvo actitudes que a mí no me gustaron y que no comparto para nada", aseguró la modelo en una entrevista con la revista Pronto.

A la hora de detallar qué fue lo que le molestó del jugador, Sol explicó que no le gustó cómo se manejó él al exponer su relación, tal como habían acordado: "Habló de más y contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club. Me enteré de que había hablado de mí con sus compañeros en el vestuario y eso me molestó muchísimo. Se lo dije y lo bloqueé. Nunca más volvimos a hablar", señaló.

También contó que el futbolista intentó reconciliarse. "Me llamó por teléfono y le pedí que no me moleste porque ya no quería hablar más de nada con él. Se lo dejé en claro, le dije todo lo que me había molestado, lo bloqueé del teléfono y de todas las redes sociales y chau", expresó Sol.