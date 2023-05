Llegó un domingo más de eliminación en MasterChef. Esta semana fueron cinco los participantes con delantal negro: Aquiles, Rodrigo, Antonio, Silvana y Rodolfo, que intentaron hacer su mejor esfuerzo para seguir en la competencia.

Los jurados presentaron a los cinco nominados con una carrera contra el tiempo: con completa libertad en la preparación, debían cocinar dos platos que sorprendan a los tres jueces. Los primeros en lograr dos victorias, subieron al balcón, por lo que los ganadores fueron Rodolfo y Aquiles.

Entonces, en el duelo final, quedaron Antonio, Rodrigo y Silvana. Estos tres participantes volvieron a enfrentarse en las cocinas y uno de ellos abandonó la competencia por no lograr las expectativas de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

El elegido por el jurado para abandonar el programa fue Antonio. Esto causó mucha sorpresa y tristeza entre los participantes, ya que el joven salteño era de los más queridos.

Antonio es el octavo eliminado de #MasterChefArgentina y las lágrimas inundaron el estudio �� “Siempre imaginé estar acá y lo logré” pic.twitter.com/PWbSs9I3xm — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) May 22, 2023

"Me llegan al corazón las palabras de los chefs. Ellos contaron su historia y me siento reflejado. Ojalá algún día pueda tener el éxito que tienen ellos. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Siempre me imaginé acá y lo logré. Si tengo otra oportunidad no la voy a desaprovechar, voy a seguir estudiando", dijo antes de partir Antonio.