En una noche con muchas sorpresas en Gran Hermano, Maxi usó el beneficio que tenía en su poder y salvó a Nacho de la placa de nominados. El domingo el público deberá votar para que Thiago, Camila o Agustín abandonen la casa.

Después de imponerse en el “desafío del auto”, el cordobés se convirtió en el líder de la semana. No solo no pudo ser nominado por sus compañeros, sino que también tuvo la posibilidad de tener la última palabra sobre quiénes competirán en la gala de eliminación.

Antes de anunciar su decisión, expresó que iba “por el corazón”. Primero decidió dejar a Camila en placa y luego a Agustín. La definición estaba entre Nacho y Thiago. “Después de pensarlo mucho, tomé una decisión, pero los por qué son demasiado finitos y no tengo. La verdad es que los salvaría a los dos pero no puedo. Entonces lo salvo a Nacho”, sostuvo el cordobés.

Y es que, la nominación en la semana pasada de Thiago Medina a Alexis “El Conejo” Quiroga, uno de sus amigos y aliados, sigue dando que hablar en la casa de Gran Hermano. Por esta razón, Maxi encaró al joven de 19 años luego de descubrir por boca de Ariel sobre esta sorpresiva jugada. Desencajado por el dato, el cordobés decidió abordar el tema con el “hermanito”, lo que generó un tenso intercambio, entre risas, mentiras y verdades a medias.

Maxi no se anduvo con rodeos y le dejó saber a Thiago que estuvo repensando sus últimas conversaciones. “En la semana anterior no fui de pedo a placa, vos me mandaste un punto”, reclamó. “Yo juego con el corazón, menos estrategia que vos tengo”, contestó Thiago buscando despejar las sospechas.

Como Maxi no parecía demasiado convencido, le preguntó directamente a su compañero si votó a Alexis, Thiago siguió con la misma línea y lo negó: “En la anterior si, en esta no”, le aseguró a su compañero.

Sin embargo, Maxi insistió “capaz que le hiciste lo mismo que a mí, culiado. Que lo viste caído y sácate”. El gesto, aunque provocó la risa de ambos y cerró la conversación, igualmente no pareció despejar la persistente duda del cordobés.