El 18 de noviembre de 1999, Luis Miguel llegaba por primera y única vez a San Juan. En el predio Ébano, ubicado en Ruta 40 y calle 5, Rawson, unas 8 mil personas disfrutaron de un show impecable. Fue en el marco de su gira "Amarte es un placer".

A las 22.55 en punto, el astro hizo su aparición en el escenario bajando de un gran farol ante el delirio de sus fanáticas que no pararon ni un segundo de gritar ni cantar sus temas. Luismi arrancó con "Quiero" para luego hacer un amplio repaso de sus grandes hits como "Entregate", "Tengo todo excepto a ti", "La incondicional", "El día que me quieras", "Suave" y "Será que no me amas", entre otros.

Las entradas más caras tuvieron un valor de $250, mientras que las generales costaron $50. Sin embargo, tan grande fue el furor que a último momento Hugo De Bernardo, encargado de traer al músico a la provincia, decidió agregar tickets de $30.

Así fue el show en Vélez, el mismo que brindó en Ébano