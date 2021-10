Paula Chaves forma parte del grupo cercano de la China Suárez y por eso, no dudó en reaccionar de manera sincera y letal contra su amiga luego de ver los chats entre ella y Mauro Icardi. De acuerdo a lo indicado en Los Ángeles de la Mañana, la conductora de Bake Off le dijo “sos un sorete”.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió Wanda Nara el sábado en sus historias de Instagram antes de confirmar que estaba separada de Mauro Icardi. Y todo se revolucionó. De inmediato, los usuarios comenzaron a analizar los últimos movimientos de la empresaria en redes sociales y no tardó en surgir el nombre de Eugenia ‘la China Suárez’ como la supuesta tercera en discordia. Finalmente esa versión podría sustentarse en algo más que en un unfollow de Instagram.

Según una información a la que accedió Clarín, la actriz habría mantenido un chat privado con el futbolista del PSG. Si bien el contenido de esta conversación no salió a la luz, ya se reveló cuál fue la frase que desató el enojo de la dueña de Wanda Cosmetics: “Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”, le habría escrito Suárez a Icardi.

Aunque confirmaron que estas conversaciones existieron, el entorno de Nara e Icardi aseguró que no hay nada comprometedor y el matrimonio no corre riesgo. “Nunca se vieron”, señalaron para tratar de ponerle paños fríos al escándalo del momento. Además fue el mismo delantero quien esta tarde descolocó a todos cuando subió una foto como si no hubiese habido un cortocircuito con su esposa.