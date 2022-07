A sus 82 años de existencia cuenta unos 55 de transitar escenarios, plazas, callejones, barrios, villas, cárceles e infinidad de territorios por casi todo un continente, cautivando a espectadores de todas las edades con la magia ancestral del teatro. Y en este año, también muy productivo para él, la energía inagotable del maestro Ernesto 'El flaco' Suárez se pondrá en acción una vez más en una sala sanjuanina. El actor, director y dramaturgo mendocino estrenará aquí su reciente creación 'Así lo VIP', una comedia dramática que se presentará esta noche en la Sala Z (ver Dato) y que invita a reflexionar sobre la condición social de los adultos mayores, sobre la que hace reflexionar con humor y picardía. Protagonizada por el propio 'Flaco' y por Marcelo Sánchez, la tragicomedia dejará a muchos una enseñanza profunda. Suárez mantuvo una extensa charla con DIARIO DE CUYO y sin revelar mucho sobre la trama, tiró las claves de esta pieza que ha logrado colmar la sala del Teatro Independencia a lo largo de varias funciones y que está teniendo un éxito arrollador en otros espacios de la vecina provincia.



Un músico cascarrabias es contratado por el Ministerio de Cultura para el programa 'Música para nuestros abuelos'. A pesar de su malestar porque le deben un año del pago de su sueldo, va a cantar al asilo estatal para animar a sus residentes. Allí conoce a Segundo, un anciano que ha perdido la razón pero que dice muchas verdades incómodas. Aunque desencontrados, su vínculo los irá transformando a ambos.



'Quise contar esta historia porque los asilos u hogares de ancianos la verdad es que son una porquería, sea que dependan del estado y también los privados. Y busqué hacer esta crítica pero con puente entre el humor y el dramatismo, porque siento empatía y a la vez angustia por lo que les sucede a veteranas y veteranos como yo, que sufren ese exilio de sus familias. Muchos terminan abandonados y tirados a la suerte', dijo el artista cuyano que siempre estuvo inspirado en ese cine de Chaplin y en el del italiano Vittorio Gassman, que contaban historias terribles y desgarradoras, pero lo hacían con un humor inteligente.



'Soy muy fanático de ese arte que hacía Chaplin, porque era un visionario, supo adelantarse en Tiempos Modernos a lo que está ocurriendo hoy, que nos manejan y nos manejamos como si fuéramos máquinas automatizadas', agregó.



Unir lo cómico con lo trágico para el 'Flaco' es una herramienta muy útil a la hora de canalizar su creatividad e inventiva para expresarse desde lo escénico y que, a su vez, el espectador se sienta interpelado o en el mejor de los casos, identificado con lo que les ocurren a los personajes. Pero, sobre todo, que la propuesta que ponga en escena, lleve un mensaje simple, sencillo y directo; que el público lo entienda.



'Soy partidario de un teatro para el pueblo y que tenga empatía. Lo aprendí todo de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Ahí descubrí todo un mundo de posibilidades para crear. Tampoco me gusta copiar estéticas porque sí, por más modernas que sean o estén de moda, ya que busco romper con las bases de la aculturación que está teniendo la sociedad', remarcó el longevo teatrista que, con su grupo De sol a sol, lleva funciones pagas y otras a la gorra, por numerosos espacios públicos.



'Intento aplicar lo que aprendí en toda mi vida, en trabajar despojado de toda escenografía, con muy pocos elementos y solo actuación. No miro tanto lo que hay en Buenos Aires, no me hace falta, porque el teatro tiene que estar no para entretener solamente. No es reír por reír y que la gente se vaya vacía sin que le pase nada. Aborrezco eso. No necesito maquillaje. Llevo casi 60 años peleando por un teatro popular, simple, bien contado y bien hecho', manifestó sin pelos en la lengua el artista, que siente también un poco de molestia e incomodidad con ciertas estéticas que se vienen dando en el ámbito del teatro independiente, que no sintonizan mucho con sus preferencias.

"El teatro tiene que estar no para entretener solamente. No es reír por reír y que la gente se vaya vacía sin que le pase nada. Aborrezco eso'



"Veo últimamente que hay algunos grupos actuales de Mendoza, no sé si esto pasa en San Juan, que se meten a hacer puestas complejas que el público no interpreta o no entiende lo que se quiso decir. Me parece que imitan tantos formatos extranjeros que se intelectualizan demasiado y no se profundiza un carajo en nada... Pero quieren que vaya mucha gente a verlos con eso. Se copian modelos y no sirve eso', criticó con autoridad.



Suárez lleva 25 años de profesor en escuelas de teatro. Por los achaques tuvo que dejar de jugar al fútbol, aunque sigue movilizándose en bicicleta o en su Renault 12 modelo "92 naftero. En su juventud, estuvo 7 años exiliado en Ecuador junto a Arístides Vargas (quien fue su alumno) por la dictadura cívico-militar de 1976 y el dolor de la lejanía no fue nada sencillo para él; pero no dejó de trabajar en plazas y calles. 'Como nací en la pobreza, me adapto a cualquier circunstancia. Viví experiencias muy ricas en Costa Rica, Ecuador, Perú, México, Colombia, Uruguay, Cuba hasta en España, aprendiendo de grandes maestros. Me crié en un barrio marginal con muchas carencias materiales y me adapto a lo que sea. Pude haberme quedado en la abogacía y si hubiera seguido, quizás hoy sería un jubilado aburrido mirando televisión. Por eso decidí cambiar mi destino y hacer lo que más quería', expresó contento y contando planes y proyectos que le siguen demandando bastante actividad diaria.



'La cosa es que tengo mi cuota de libertad para mantenerme y el teatro me da eso. Entonces lo mío se trata de actuar sin patrón, sin amo, sin dueño. Mirá que el INT me puso en el ranking de los 20 imprescindibles del teatro argentino, así que ando más agrandado que la mier... ", bromeó con ironía. Y concluyó: "Jamás busqué el triunfo o la fama, solo vivir de esto y para esto. Es un privilegio que no todos lo tienen'.





Para agendar

En Así lo VIP es una comedia que entre el humor y el drama, donde los personajes plantean con pinceladas de humor la condición de los adultos mayores y cómo la sociedad moderna los abandona y desvaloriza. Con Ernesto Suárez y Marcelo Sánchez, se verá hoy a las 21 hs en Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste). Entrada: $800.