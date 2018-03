En promoción de la serie Sitiados, Benjamín Vicuña respondió en una entrevista por qué no iría al programa de televisión de su ex, Pampita Ardohaín. "No creo, lamentablemente uno tiene que ser más astuto e intentar preservar sus lugares de trabajo, es una serie donde trabaja mucha gente, y entorpecerlo con una participación en un programa donde las lecturas van a ser otra sería un error desde el punto de vista profesional", señaló el actor.



"Desde el punto de vista personal, sería algo que está de más, sería gratuito, un error", concluyó Benjamin.