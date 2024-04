Es uno de los comediantes más convocantes en el país y en San Juan desbordó el Cine Teatro Municipal de Capital el año pasado. Camilo Nicolás rompió los esquemas y dejó un tendal de espectadores a las carcajadas. Esa energía positiva se canalizará nuevamente en la función de despedida del show "Tranqui piola", este domingo en el Teatro Sarmiento. El humorista cordobés vuelve dispuesto a redoblar la apuesta y cerrar el ciclo de dos años y medio de presentaciones con un broche de oro.



Camilo transitó varias etapas, primero con el grupo "Los Pelafustanes", después la dupla "Camilo y Nardo" y desde 2020 se largó como solista. Hizo comedia con Pedro Alfonso en Carlos Paz con "Una noche en el hotel", "Un plan perfecto" (con Pedro, Pachu Peña y Paula Cháves) y en el último verano la obra "Misterio en La Cabaña" también con Pedro Alfonso. En "Tranqui Piola", Camilo se ríe de las inseguridades propias y de los demás, invita a replantearse el mundo de la paternidad e invita a la platea con preguntas y respuestas a participar de una "terapia" de risas.



- Después del suceso del año pasado, ¿esperás superar tu marca?

- San Juan es especial para mí, porque para empezar, mi madre es sanjuanina. En la mitad de mi cuerpo corre sangre sanjuanina, así que cada vez que voy, tengo unos nervios y una responsabilidad mayor de dar lo mejor de mí. Volver con el último show de "Tranqui piola" produce emoción, ganas y expectativas. Espero que sea una linda noche.



- ¿Qué satisfacciones te dio el espectáculo?

- Hace dos años y medio que vengo girando, este show me permitió conocer todo el país. Desde el Oeste, el Este, el Norte y el Sur tuve presentaciones que me dieron muchas alegrías para llevar por gran parte de Argentina mi forma de hacer humor.



- ¿Cuál fue la clave que posibilitó que dure tanto tiempo esta propuesta?

- Creo que supe darle la vuelta al humor cordobés desde otro lugar. La gente venía acostumbrada a los cuentos y chistes cordobeses tradicionales, entonces pude ensamblar eso con el stand up y contar situaciones cotidianas que me pasan en lo personal. Me parece que fue uno de los grandes aciertos de este show.



- ¿Resultó sencillo vincular dos esquemas tan diferentes entre el stand up y el humor típico cordobés?

- Fue desafiante, porque hay cosas de raíz que llevo innata, pero hay otras donde la idiosincrasia cordobesa pesa mucho también. Otra de las cosas que me sirvieron fueron esos vínculos que hay entre cordobeses, sanjuaninos, riojanos, mendocinos, catamarqueños y hasta tucumanos. Más o menos, consumimos las mismas cosas, desde el humor al cuarteto. Todas esas experiencias alimentan la aceptación de la gente por lo que hago. La forma de contar anécdotas con la tonada cordobesa, la identificación y generar empatía entre lo que cuento y lo que he vivido, creo que son las cosas fuertes que tengo.



- Resaltás en escena tus propias inseguridades, indecisiones y vulnerabilidades para hacer reír, ¿eso resulta disruptivo a la hora de plantearlo como show?

- Prefiero hablar sobre las cosas que me atraviesan y me identifican, por ejemplo la paternidad. Hace cuatro años que soy padre y por ahí al Lado A de la paternidad la conocemos todos: la ternura que genera un bebé. Pero hay otras cuestiones que también existen en el Lado B y que por lo general son tabúes. Entonces al tocarlas en el show, la gente que pasó por lo mismo se siente enganchada también. Invito a que la gente exponga sus cuestiones por igual y se genera algo colectivo en la sala. Ese es el elemento distintivo, además, mi búsqueda de interacción y la manera de contar son mi sello personal.



- Con tanto contenido en redes sociales, ¿qué tratás de ofrecer como nuevo u original a la hora de encarar el escenario?

- Para mí las redes son como un termómetro de los temas que a la gente le gusta tratar, hablar o ver. Lejos de sentirme colapsado o asfixiado, me ayuda a buscar temas para hablar, además, la improvisación y la espontaneidad ayudan mucho.



- Cuando comenzaste con esto, ¿cómo trataste el miedo a la exposición o el no quedar en ridículo?

- Respecto a la vergüenza, le perdí miedo al escenario a través de un instinto de supervivencia que vengo desarrollando. Cuando interactúo y le pregunto cosas al público, es un salto al vacío que me atrae, porque no sé con qué me voy a encontrar o qué responder y qué respuesta me darán. Esa forma de encarar e improvisar es lo que a la gente le termina gustando también.



- ¿Te sentís con espalda suficiente para mostrarte de igual a igual a los grandes popes del humor cordobés?

- Llevo 15 años de trayectoria y me siento con fuerza para decir que estoy en el buen camino. Si llegaré a estar junto a los grandes del humor, cosa que yo no me propongo, sólo la gente lo determinará, es la única capaz de ponerte en ese lugar. La decisión final es suya.

DATO

TRANQUI PIOLA. Show humorístico con Camilo Nicolás. Domingo 7 de abril, 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $10.000, 10.500 y 11.000. Anticipadas online por www.entradaweb.com.ar