Sin vueltas. Karina Jelinek confesó que a la hora de la seducción y la conquista, no pierde tiempo esperando a que el señor en cuestión venga a buscarla. "A veces cuando voy a bailar, me tomo un trago y si me gusta un chico lo invito yo. Y lo encaro. A veces me dicen '¿me estás hablando a mí?' y les digo que sí porque no tengo problema. Te juro que si me gusta alguien, voy y lo encaro. Soy cero tímida", contó la pulposa morocha en #Unatardecon (de Ciudad Magazine, por Facebook Live).