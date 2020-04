Me gustan las películas que tienen una mirada crítica de la realidad en la que vivimos. En este caso 'Capitán Fantástico', del director Matt Ross, es una película bastante desconcertante. En ella, actúan Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler y Annalise Basso. Un familia muy alternativa en un sistema donde ese estilo de vida no está bajo la norma. Creo que siempre es interesante que podamos aprender de la diversidad, y de modelos culturales diversos que nos permitan reconocer la importancia del libre albedrío. Más allá de coincidir o no, Capitán Fantástico abre un nuevo espectro de posibilidades para el espectador, respecto a un estilo de vida de una familia libre de hipocresías, aunque no exenta de otras cosas carencias.