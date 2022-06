Tamara Báez está a full con su transformación. Quiere obtener la imagen que siempre se soñó y poco a poco se va acercando. Así lo demuestra en las redes sociales, donde comparte cada uno de los tratamientos a los que apuesta.

Días después de inyectarse ácido hialurónico en los labios, la novia de L-Gante contó que estaba cansada de su pelo y visitó a un estilista de confianza -que además es su amigo- para que la ayudara con un cambio. Se puso extensiones, tiñó sus raíces de rubio ceniza y quedó muy conforme con el resultado.

Tamara Báez es protagonista de una transformación asombrosa. No duda en hacerse retoques estéticos cuando lo considera necesario y recientemente mostró el último. La joven se puso ácido hialurónico en los labios y el volumen dejó impactados a sus seguidores.

“Te extrañaba”, escribió arrobando a la doctora que se encargó del procedimiento. La novia de L-Gante ya había anticipado que se haría todo lo que quisiera con tal de tener la imagen que sueña, y pronto se realizará la cirugía de aumento de busto, aunque todavía no puede porque está amamantando.

Tamara Báez habló del problema de salud que le descubrieron y pidió respeto: “Guarden sus palabras”

No todo es color de rosa en la vida de Tamara Báez, la novia de L-Gante. Aunque goza de un buen presente económico y sigue creciendo como influencer, sufre por las críticas que recibe, y por eso decidió revelar que le detectaron un problema de salud.

En su cuenta de Facebook, la joven explicó que sus exámenes de sangre no dieron bien. “Ahora estoy en el proceso de aumentar de peso. Me salto tiroides y Jami (su hija) me está consumiendo literal”, explicó.

Acto seguido, Tamara hizo un importante pedido: “En vez de criticar, guarden sus palabras”. Horas después de hacer ese posteo, tuvo que enfrentar a una mujer que la cuestionó como madre. “Señora, estoy las 24 horas con ella y la tengo hermosa, sin un rasguño. Tengo la posibilidad de tener tres niñeras si quisiera, pero acá estoy, voy con ella para todos lados”, contestó.