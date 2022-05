En su primera reaparición radial tras el incendio ocurrido en la casa de su hermano Felipe, incidente en el que hubo una víctima fatal, Tamara Pettinato se refirió a la salud del joven. “Si la ley de salud mental fuera de otra manera se podría haber evitado”, dijo la periodista. Respecto de la internación psiquiátrica de Felipe, Tamara dijo en Radio con Vos que “tenés que estar convencido de que es por su bien”, pese a que “cuando yo tomo esa decisión soy su enemiga”.

“Me sale decir que estamos muy tristes, que lo pasó fue una tragedia espantosa que nadie se la esperaba”, comenzó diciendo la joven periodista, que además envió condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que falleció en el incendio. “Era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo”, destacó sobre la víctima fatal.

Sobre Felipe, la mujer contó que “mi hermano está internado, bajo tratamiento. Todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta hablar de esto y exponer todo”. Paso siguiente, y visiblemente afectada por lo ocurrido, Tamara aseguró: “sí es algo que se podría haber evitado… Esa es la verdad”.

“Si la ley de salud mental fuera de otra manera, y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiera intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan, se podría haber evitado”, dijo la joven, reflexiva.

Si bien Felipe no tenía un médico especialista tratante al momento del incendio, según contó su hermana, de igual manera el doctor no podría haber sugerido una internación para el joven hasta que no suceda algo tan grave como esto. La ley dice que “no podés internarlo contar su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo, entonces es un círculo, es muy difícil”, contó Tamara. Y prosiguió: “Terminamos ayudándonos entre familias a las que nos pasó lo mismo”.

De lo que ocurrió exactamente dentro del departamento 22 F de la calle Aguilar al 2300 en pleno barrio de Palermo Tamara optó por guardar silencio. “Hay una investigación”, dijo y aclaró que aunque supiera algún detalle de lo ocurrido con el siniestro esa noche “tampoco lo contaría porque hacer un show con eso sería innecesario”.

La periodista cerró su apreciación sobre lo sucedido con Felipe con palabras de apoyo a su hermano: “Es mi hermanito diez años menor que no. Tengo un hermano con una enfermedad y nunca me voy a enojar con él ni soltarle la mano”.