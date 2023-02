Un día después de que explotó la bomba de la escandalosa separación de Federico Bal y Sofía Aldrey a raíz de reiteradas infidelidades del actor, se dieron a conocer algunas de las conversaciones subidas de tono que el actual protagonista de la obra Kinky Boots mantuvo con Claudia Albertario.

En el chat, el hijo de Carmen Barbieri mantiene una conversación erótica con la modelo, que actualmente reside en Miami, Estados Unidos.

La relación de Bal con Albertario fue una de las tantas infidelidades que Aldrey descubrió y por lo que decidió terminar la relación.

"En un parking me van a violar jaja", le escribió Albertario a Bal, quien previamente le había pedido una foto hot.

Luego, la modelo le envió una imagen súper sexy y el actor le respondió: "Tanto te voy a coger". "Ahí hay más orto", le responde Albertario, junto a un emoji de cara sonriente.

En LAM, Yanina Latorre, quien destapó el escándalo, contó el contexto de esta conversación, que ahora difundió Paparazzi. "Hace meses que van, vienen, se dan, sacan hoteles con nombres falsos...", aseguró sobre la relación clandestina de Bal y Albertario.

"Fede estaba en Carlos Paz y ella en Buenos Aires y como él tiene lunes, martes y miércoles libre, a veces se vuelve... entonces le dijo a Sofía que extrañaba mucho al perro y el 9 y 10 de enero la vino a ver (a Claudia) y la dejó sola (a Sofía)", contó la panelista del ciclo de Ángel de Brito.

"Creo que (ahora) ella está separada porque en uno de los chats le dice: 'Dejé a los chicos con el padre'. Todo esto es de ahora pero viene de meses...", sumó Yanina, quien luego leyó este picante ida y vuelta: "Él le pide una foto (a Claudia) y ella le manda una de sus nalgas. Él le dice '¿Dónde estás?', 'En el auto, en un parking (estacionamiento) me van a violar' y le manda otra foto más (de su cola). 'Te lo voy a morder', le dice él y ella le responde: 'Necesito'".

Claudia Albertario confirmó su relación con Federico Bal

Tras la explosión del escándalo, Albertario publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que blanquea la relación con el actor.

"Desde hace un par de días me veo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar. De todas maneras, no tengo nada que ocultar, primero porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad", comenzó la modelo en su descargo.