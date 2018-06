La foto



La ex líder de las Divinas en Patito Feo subió esta foto en bikini a las redes. Y si bien recibió muchos elogios, muchos criticaron su delgadez, que calificaron de extrema; y hasta le cargaron las tintas por no dar un buen ejemplo. Enojadísima, respondió con varias líneas, entre las que se leyó: "Córtenla con esos comentarios tan desafortunados. Amor, amor propio, cuando te querés a vos no insultás a la gente (...) Nunca me voy a comer una hamburguesa, ¡las odio! Casi nunca como harinas, ¡las odio! Me encanta el asado, me encanta la carne, mi viejo hace los asados más ricos de la historia y mi mamá cocina delicioso. Y somos así: soy flaca, gente. (...) ¿por qué tengo que dar explicaciones? ¡Flaco, ocupate de tu vida!", disparó, y agregó: "Tengo un súper carácter, ni te creas. Te puedo destruir en un segundo y desaparecés de mi Instagram así que go fuck yourselves".

La frase



"Si hay un hermoso ejercicio del ser humano es hacer una vida basada en tus principios".

(Julio Chávez, en entrevista con Los Andes)





El oro



Padres de Benito y separados hace nueve años, tal es la buena relación que tienen que Iván Noble invitó a su ex Julieta Ortega a su programa Proyecto Alma, donde se chicanearon lindo: Ella lo acusó de aburrirse de estar casados y le criticó que le gustan las chicas jóvenes. En su defensa, Noble contestó que no ha vuelto a convivir con nadie.



El barro



Son una pareja 2.0 y no tienen pudores a la hora de las fotos. De hecho, a lo largo de su viaje por África, Mauro Icardi compartió una foto de Wanda tomando una ducha. Otras más de los atributos de su mujer -como ésta- completan el combo, que para muchos es innecesario. Y a tono, la excéntrica parejita ligó críticas en las redes.