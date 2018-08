La foto

No sólo por las letras de sus canciones. Ahora Maluma también está en el blanco de las críticas por la foto de su último single "Mala mía", en la cama, con esculturales mujeres en ropa interior. Obsceno, retrógrado y machista son algunos de los calificativos que le tiraron por la cabeza, mientras algunos hasta se animan a decir que es una pantalla para ostentar una dudosa masculinidad. Incluso la hija de Carlos Vives se subió a las críticas: "Te queremos... Pero despierta que ya hasta nuestro país está avanzando". Mientras tanto, no faltan quienes ponen el ojo en el fotoshop, que deja ver algunas cosas extrañas en la imagen. Como fuera, el exitoso cantante no ha recogido el guante.





La frase



"Si algo tiene de maravilloso la cultura y el arte son las miradas distintas".

(David Trueba, cineasta español, en entrevista con EFE)





El oro



"La familia hace que te sientas segura y en casa en cualquier parte del mundo. Te dicen que no cuando hace falta y te aman incondicionalmente por lo que eres, ni más ni menos", reflexiona Paris Jackson. La hija del malogrado "Rey del Pop" es la portada de septiembre de Harper's Bazaar; otra codiciadas tapa que suma en su ascendente carrera.



El barro



Angelina Jolie está furiosa con su divorcio de Brad Pitt, porque la Justicia determinó que deberá dejar más tiempo a los niños con él hasta que se resuelva la custodia, el 21 de agosto. Todo un escándalo, además la actriz denunció que él no contribuye con la manutención y que el dinero que él le prestó para comprar la casa -que él alega- no constituye manutención.

TWITTER



No quiero hacer dieta. Quiero ser flaco . Quiero que me salga del alma pedir una ensalada o un pollo. Pero de mi alma solo salen deseos de pastas, pizzas, tortas, vino. ES MUY TRISTE MI REALIDAD José María Muscari



Qué miedo le tiene la gente a la verdad. A mi me fascina. Inés Estevez



No tengo problemas con ningún artista o tipo de música. Viva la música en todas sus formas y vivan todos los artistas. Desde Camarón a Maluma y desde Jacob Collier a Rachmaninoff o a Nicky Jam. Todo el que es capaz de mover algo en otra persona tiene mi respeto. Alejandro Sanz



Desde ese día en el que el insuperable TU-SAM me tocó el hombro, nunca más tuve dolores o contracturas. Quizás sea una casualidad, pero no me importa. Pipo Cipolatti



No hay nada mas lindo que volver a casa! Patricia Sosa



Yendo al teatro. Que felicidad hacer lo que a uno le gusta Jey Mammon



"Al único que pienso respetar es al sillón porque me deja sentar siempre" Morrison recién. Jimena Barón



Hasta que llegue el amor de mi vida, necesito uno que me haga el mantenimiento. Gracias. Natacha Jaitt



No entiendo si está para tanga o campera Julieta Zylberberg