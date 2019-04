La espera terminó. Llegó el 26 de abril, llegó el día que tanto prometió Taylor Swift en sus redes sociales. Ella anticipó que hoy algo pasaría y pasó.

La cantante, una de las más populares del mundo, compartió en su cuenta de Youtube un nuevo single y nuevo videoclip: se trata de la canción "Me!" una composición junto a Brendon Urie, líder y cantante del grupo "Panic! At the Disco".

"Esperen. ¡¿Esto realmente sucedió ?! No puedo describir lo increíble que ha sido trabajar en esta canción y este video. Así que simplemente diré: Gracias, @taylorswift, por permitirme ser parte de su hermosa historia. Tanto jodido amor y respeto", escribió el artista en sus redes sociales.

La cantante consagró su carrera con los temas "Blank Space", "Shake It Off", "Bad Blood", que forman parte de su disco "1989". Este disco también le dio un premio Grammy.