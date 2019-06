Dicen que la curiosidad mató al gato ¡y casi casi también a la hija de los Warren y cía! Cuando el matrimonio compuesto por los investigadores de fenómenos paranormales Ed y Lorraine se ausentan de la casa por un compromiso; y su perceptiva hija Jude juega en el patio con su niñera Mary Ellen, la amiga de la niñera que está con ellas -Daniela- no tiene mejor idea que meterse en la habitación llena de "objetos extraños" que los Warren guardan bajo siete llaves. Son objetos peligrosísimos que han capturado en sus batallas antidemoníacas, para mantenerlos lejos y evitar así los males que desatan. Una vez adentro de ese cuarto, la curiosa Dani -que llega a casa de los Warren buscando respuestas sobre su padre fallecido- se ve atraída por una caja de vidrio que contiene una muñeca: la famosa Annabelle, a quien no fue nada fácil encerrar, algo que se logró con la ayuda de un sacerdote. El cofre tiene un visible cartel que con énfasis ordena que no sea abierto, pero... ¡cómo habría secuela si no!



"Annabelle 3: Viene a Casa" es el título de la nueva entrega de la saga íntimamente relacionada con El Conjuro (de hecho, es un "spin off" de la historia primigenia, donde aparecía la muñeca), que hoy llega a la pantalla local en estreno nacional, para por lo menos agitar los sueños de los fanáticos del terror sobrenatural. La liberación de Annabelle -"un faro para los otros espíritus", como dice Lorraine- desata la de todos los espíritus malignos atrapados en los objetos del cuarto, desde un hombre lobo hasta un vestido de novia. Y adivinen qué: Jude será el blanco de esta horda maligna (¿puerta abierta a otros macabros protagonistas?), aunque Mary Ellen y Daniela no quedarán afuera. Debut como director del escritor Gary Dauberman, dice la crítica que esta secuela podría ser la mejor de la trilogía. Habrá que ver.

De paseo en Baires

En aras de promoción, la Warner Bross Picture Argentina sacó a Annabelle a distintos lugares de Buenos Aires. La muñeca estuvo en el Planetario, en La Boca y en un shopping, por ejemplo, ante la sorpresa -¡y el escozor!- de los ocasionales testigos de su visita.

Ninguna mami, hasta que...



Julieta Díaz vuelve a las órdenes de Marcos Carnevale (con quien también hizo Corazón de León, junto a Guillermo Francella) para protagonizar otra comedia romántica, esta vez de la mano con Pablo Echarri y Sebastian Wainraich: No soy tu mami.



Díaz encarna a Paula, una periodista independiente y liberal que sostiene en su columna semanal las razones por las cuales no quiere tener hijos, defendiendo su posición frente a la vida y la maternidad. "Razones para no ser madre", es el nombre de la columna en cuestión, donde se dedica a derribar todos los mitos sobre maternidad y que, de manera sorpresiva, se convierte en un suceso de ventas entre las madres y las no madres. Pero esas férreas convicciones que defiende con uñas y dientes comenzarán a aflojarse cuando un nuevo vecino y su pequeña y encantadora hijita lleguen al edificio.