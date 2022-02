Por Leonardo Muro

Por distintos motivos, el camino de Tears For Fears nunca fue sencillo, incluso por la conflictiva relación entre Curt Smith y Roland Orzabal.

Tears For Fears se dio a conocer en 1983 con el ábum “The Husting” (Mad World, Pale Shelter), explotó en 1985 con “Songs From The Big Chair” (Shout, Everybody Wants To Rule The World, Mothers Talk, I Believe) y se consagró en 1989 con “The Seeds Of Love” (Sowing The Seeds Of Love, Advice For The Young At Heart, Woman In Chains). Tras la gira “The Seeds Of Love Tour” en 1991, Curt Smith decide abandonar la banda y Orzabal continúa como si fuera un proyecto solista pero bajo el nombre de Tears For Fears.

10 años después, se reúnen por cuestiones administrativas, liman asperezas, Smith regresa a la banda y en 2004 publican el disco “Everybody Loves A Happy Ending” que a diferencia de su título no tuvo final feliz porque cosechó malas críticas y el futuro del grupo quedó en una nebulosa. Debieron pasar casi 10 años más para que volvieran a publicar un nuevo disco.

Cuando una banda se reúne nos alegra mucho, más aun cuando nos enteramos que va a publicar nuevo material. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento comienza la duda acerca de qué tan bueno será el disco, porque siempre es mejor retirarse a tiempo que hacer papelones, o en todo caso que sigan con las giras pero con las canciones viejas. Afortunadamente este disco es una de las grandes creaciones de Tears For Fears.

“The Tipping Point” es el séptimo disco de estudio del dúo inglés, en donde vuelven a conectar con esa química que supieron tener, sumado a letras que muestran un agudo análisis social y político. Tears For Fears despliega aquí una visión madura de la realidad y de las vivencias propias como fue la traumática muerte de Caroline, esposa de Orzabal, en 2017.

El disco abre con “No Small Thing”, una hermosa canción con guitarras acústicas y sonidos de órganos Wurlitzer que muestra a un hombre maduro hablando sobre la pérdida del ser amado.

A continuación suena la canción que da nombre al disco, “The Tipping Point”, que muestra el análisis de alguien que a determinada edad logra entender que pocas veces asimilamos las vivencias y muchas veces volvemos a repetir patrones aunque sepamos que no es esa la dirección.

Por su melodía e interpretación, “Long, Long, Long Time” podría haber formado parte de “The Seeds Of Love”. Aquí vuelve a referirse a la pérdida y a la importancia de dejar ir. Otra clara alusión a la muerte de su esposa.

En su hit de 1989 “Woman In Chains” hablaban de la violencia de género, ahora hacen foco en el patriarcado en “Break The Man”. Indudablemente Orzabal y Smith están siempre del lado correcto. Luego llega “My Demons” que como su título sugiere, ofrece una mirada introspectiva. Ya no tienen todas las respuestas como cuando eran jóvenes, ahora se preguntan si existe alguna respuesta.

“Rivers Of Mercy” es una suerte de diálogo sobre el corazón, el dolor y la pérdida. Sobre darse cuenta la importancia que tienen los afectos y la fe. “Please Be Happy” es una catarsis de Orzabal por lo que tuvo que vivir por la profunda depresión que terminó desmoronando a su esposa Caroline. Aquí el cantante se adjudica alguna responsabilidad mientras le pide a ella que supere algo que ya era irreversible.

Luego de dos muy buenos tracks como son “Master Plan” y “Of Night” llega el final con “Stay”, donde nuevamente hace referencia a la pérdida del ser querido. “Quédate, no te quedes. Vete, no te vayas”, cantan en el estribillo, esa contradicción existencial que tenemos ante la inminente partida de un ser querido, cuando deseamos que se queden con nosotros pero al mismo tiempo no queremos que siga sufriendo.

“The Tipping Point” es un álbum catártico, elevado, un disco que abraza al dolor y lo convierte en música, que toma todo esto y lo transforma en una pieza única de arte.

Pocas veces los regresos ofrecen material nuevo que esté a la altura del artista, y Tears For Fears lo supera con creces.