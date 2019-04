Desde Gobierno lanzaron el "Plan familia" para poder disfrutar de diferentes shows en el Teatro del Bicentenario.

Se trata de un ticket al 50% de su valor para menores de entre 4 a 17 años; siempre que se adquiera un ticket de adulto y para los títulos de producción propia y coproducciones. Este beneficio se encuentra vigente a partir de este 3 de abril.

Para acceder al mismo se deberá presentar los DNI o identificación de los menores en la boletería del Teatro del Bicentenario, único lugar a través del cual se podrá acceder a este beneficio.

Cabe destacar que esta promoción no es acumulable con otros beneficios y promociones. De esta manera, el plan se vende como pack y no se podrá desarmar (menores al 50% + un adulto al 100%). Por otro lado, los tickets contienen la leyenda Plan Familia y solo lo pueden utilizar menores, por lo que no se admitirá el ingreso de mayores con este tipo de ticket.