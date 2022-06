Sus manos tejieron desde niña. Pero en un determinado momento, no hace tanto, Emma Moya decidió cambiar lana y el hilo por metales; y tejer joyas en el mismo telar que antes hacía textiles.



No son muchos los artesanos que desarrollan este arte que consiste en hacer una trama usando hilos de cobre o de plata, una técnica que cautivó tanto a Emma cuando la descubrió, que buscó profundizar su estudio y experimentación para hacer colgantes, pulseras y aros. Esos saberes son los que este viernes traerá a San Juan para compartir en un seminario que dictará en Gaga House (ver aparte) enseñando a tejer en cobre a dos agujas, usando unas especiales fabricadas por ella misma.



"El tejido en metal es una búsqueda personal mía. Somos muy pocos en el país, unos 10 o 20 nomás, que manejan el hilo de plata con esta técnica' contó a DIARIO DE CUYO la artesana que explicó que para tejer sus joyas usa "el mismo proceso que con hilo, preparo igual la urdimbre' en el Telar María y "la pieza tejida como si fuera en hilo; el telar tiene dos movimientos, vas pasando el hilo, bajas y pasas los otros, y ahí se va haciendo la trama', contó la mujer nacida en Esquel (Chubut), madre de cinco, que luego se mudó después a Córdoba, donde estudian sus hijas. Pero sus orígenes y elecciones la conectan con San Juan intensamente: es hija de un sanjuanino y se casó con otro, además terminó la secundaria en la Escuela Boero y actualmente sus hijos varones viven en la provincia. Emma dice que lleva 'a San Juan en el corazón'.



En Córdoba y después de recibirse de orfebre allí, fusionó sus conocimientos textiles artesanales con su nueva pasión por las piezas de joyería, apropiandose de este tejido en metal que le ha valido recientes reconocimientos, como el Premio Estímulo Artesano otorgado por el Gobierno de Córdoba -que recibió en 2020 y 2021 y este año la tendrá como jurado-, por sus exquisitas joyas. Son verdaderas obras de arte, pero prefiere no pensar en sí misma como una artista, sino que le resuena más la palabra artesana, aunque sí marca una diferencia.



"He sido artesana toda mi vida y este es mi medio de vida. Cuando yo llegué a Córdoba, que todavía tejía en hilo en paño, hacía buhitos y vendía,vendía... lo que tejiera vendía, pero no lograba hacer un sueldo digno. Hoy un anillo me lleva el mismo tiempo que me llevaba el búho, con la diferencia que con la plata puedo hacer un sueldo más que digno, más aún si vendiera mis piezas como artista, pero vendiéndola sólo como artesana, con el metal logro un buen sueldo, cosa que con el hilo nunca pude'.

Creaciones. Algunas de las joyas tejidas en metal por Emma Moya. La primera es el brazalete premiado por el Gobierno de Córdoba.

Sobre si está bien valorado el trabajo artesano y cuál podría ser la diferencia con el que realiza un artista, ella aseguró que "la diferencia a los ojos de la gente, tiene que ver con los materiales con los que estás trabajando, hace que te lo valoren más. Porque yo conozco sanjuaninas que hacen unos trabajos a telar que son un sueño, que tendrían que vivir bien de eso y no lo hacen. No se paga. Son verdaderas artistas. Yo sinceramente digo que soy artesana. Yo valoro muchísimo el trabajo del artesano y no está en general bien valorado'.

Sobre los materiales que utiliza, Moya contó que el hilo de cobre que usa "no es el que pelás de un cable', explicó, sino el usado para bobinados "que tiene un recubrimiento plástico, eso hace que la pieza no se oxide y dura muchísimo'.



Cuando se trata de la plata, compra en Buenos Aires un hilo que ya viene listo- porque lleva mucho tiempo moldearlo así, dice- que cuesta unos 300 pesos el gramo. Sobre el precio de sus joyas, Emma es sincera en cuanto al valor agregado que suma a sus creaciones. "La pulsera premiada, tiene 33 gramos de plata, no la vendo en menos de 200 dólares, porque es una pieza única y lleva mucho trabajo hacerla.

Es mi pieza más preciada' apuntó Emma que destacó por qué le parece importante brindar seminarios. "Mi intención con enseñar esto, más allá de que amo transmitir mis saberes, es también esto, aportar a otro artesano, a otras tejedoras una posibilidad de mejorar y tener un trabajo digno, que empiecen a usar el hilo de plata; o de sumarle a lo que ellos ya hacen, darle otro toque personal, diferente, porque con el cobre se pueden hacer cosas lindísimas, desde una lámpara a detalles en una cartera o bolso, además de las joyas' explicó la artesana que traerá varios de sus trabajos para compartir técnicas y experiencias.





El dato



Seminario de tenido en metal. En Gaga House Viernes 1 de julio. 9 a 13y 17 a 21. Materiales incluidos. Cupos limitados. Informes:264811863.