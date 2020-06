Bake Off Argentina, el reality gastronómico conducido por Paula Chaves en Telefe, fue grabado a mediados del año pasado en una estancia en Pilar. Comenzó a emitirse este año, en medio de la pandemia por el coronavirus, y es un éxito no solo en términos de rating televisivo, sino también por lo que genera en las redes sociales: todos los domingos, incluso antes de las 22, horario en el que se transmite el programa, ya es trending topic en Twitter.

Restan solo tres semanas para que se defina al mejor pastelero amateur de la Argentina, quien se llevará 600 mil pesos. Y cuatro participantes siguen en carrera para conseguirlo: Samanta Casais, Damián Pier Basile, Agustina Guz y Agustina Fontenla. En medio de la ansiedad de los fans en la etapa final del certamen, comenzaron a surgir una serie de polémicas que generó la indignación del público.

En primer lugar, se puso en duda si Samanta estuvo bien aceptada en el reality: una de sus condiciones es que todos los participantes sean cocineros “amateur”, pero en las redes sociales mostraron fotos y videos de ella trabajando de manera profesional.

El tema tomó aún más repercusión en las redes sociales después del programa emitido el domingo pasado, cuando en una prueba Samanta olvidó de chequear la temperatura del horno y se le quemó el bizcochuelo de chocolate que estaba preparando, cuando faltaba poco tiempo para que los participantes terminaran sus tortas. Sin embargo, logró presentar rápidamente otro bizcochuelo que, según los seguidores del programa, parecía ser de vainilla.

Pero eso no fue todo. A través de su cuenta en Instagram, Samanta compartió con sus seguidores un video refaccionando su cocina. Muchos lo interpretaron como un supuesto anuncio de parte de la participante sobre el destino que le habría dado a los 600 mil pesos de premio.

Ahora bien, este sábado a la mañana Bake Off fue uno de los temas más comentados en Twitter. Lo que sucedió es que desde la cuenta oficial de Telefe se publicó un tuit con un video, que sería la publicidad de la gran final de Bake Off, en donde se ven solo tres participantes, y no los cuatro que hasta el momento siguen compitiendo.

“La espera terminó. Comienza la gran final de #BakeOffArgentina. Cuatro pasteleros en competencia y un solo ganador. Este domingo a las 22:30 por @telefe”, rezaba el mensaje.

Sin embargo, en el video solo se podía ver a tres pasteleros: Samanta, Damián y Agustina Guz. “Tres pasteleros, tres desafíos y un único ganador”, señalaba el locutor del anticipo, que rápidamente fue eliminado de la red social. De esta manera, los fanáticos entendieron que Agustina Fontenla será eliminada en el próximo programa.

Telefe subió este video donde muestra que en la final de bakeoff no esta Agus, pero todavía nos transmitieron la semi, y dsp borraron el tw �� pic.twitter.com/ETavxfZ27j — Giovi (@GiooCiarlo) June 20, 2020

Cabe recordar que, aunque todos los fanáticos del ciclo saben que la competencia fue grabada y el ganador ya está definido, el hecho de que les anticiparan cuál será la próxima eliminada fue vivido por ellos como una traición. Como si les hubieran contado el final de una película o como si les hubiesen adelantado el resultado de un partido de fútbol antes de que se escuche el pitazo final. Pero, hasta el momento, ni la producción no la conductora de Bake Off hicieron ninguna referencia a este video que, aunque fue eliminado de la cuenta del canal, sigue recorriendo las redes sociales.

Fuente: Infobae