RODAJE. Ailín Salas, protagonista de Clorofilia mostrando la reproducción del los irupés, la planta acuática más grande del mundo.

Una producción argentina logró dos nominaciones en el Wildscreen Festival de Inglaterra que se desarrollará el mes próximo de manera online. Se trata de Clorofilia, una serie de la productora Planta Alta para Canal Encuentro que une los géneros documental y ficción.



"Estamos muy orgullosos, porque las producciones que llegan ahí son las más grandes en términos de impacto, esas que se nos deslumbran en la tele", comentó a DIARIO DE CUYO, Andrés Sehinkman, director de la producción que protagoniza la actriz Ailín Salas, conocida por sus papeles en En Terapia, El Tigre Verón y Doce casas. La serie les permitió entrar a uno de los festivales más importante de producciones sobre naturaleza, codeándose -virtualmente, esta vez- con los títulos de gigantes la BBC, Planet Earth, Disney Nature o Icon Films, siendo visibles también para Netflix y Amazon.



"Estar ahí, implica mostrar un producto argentino en lo más alto de la producción internacional, en el que trabajó un equipo técnico profesional de 30 personas, más todos los colaboradores. Es un reflejo de la industria local y que se vea eso nos llena de orgullo; como productora, nos abre las puertas a explorar nuevas series que estamos desarrollando" dijo Sehinkman sobre el trabajo con sus socios, Leandro Vital y el codirector y coguionista de Clorofilia, Jonathan Barg.



La serie -que puede verse gratis en la plataforma Contar y en Youtube- participa en las categorías Talentos emergentes y en Selección oficial. "Como lo que se buscaba eran historias que hablen de cómo nos enfrentamos a la crisis climática y cómo imaginamos que se puede restaurar los ecosistemas que estamos dañando, por eso quedó elegido el capítulo final de la serie que se propone justamente eso, porque después del recorrido de toda la serie, con la que buscamos que la audiencia se enamore de la naturaleza, en el final se refiere a qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir" apuntó el realizador, que relató que ganaron una licitación convocada por Canal Encuentro para hacer una serie de botánica.



"Nosotros tuvimos que pensar cómo hacer una serie sobre el mundo de las plantas, que no son los seres vivos más fáciles de grabar ni más carismáticos, no son ni ballenas, ni tigres; y por otro lado aquí no contamos con los recursos que tienen esas megaproducciones internacionales con presupuestos 100 veces más altos. Lo que pasó con Clorofilia es que tiene una propuesta narrativa muy disruptiva, en el cruce entre ficción y documental, una narrativa original que fue lo que sorprendió a los ingleses" describió el realizador porteño, que explicó que viene de la rama del documentalismo de naturaleza y se sumó a la experiencia en ficción de Barg. "Vos tenés una audiencia que consume estos documentales, que está instalada y a la vez existe una audiencia que consume historias, que se identifica con ellas; por eso buscamos generar un formato final diferente, que atraiga la atención de aquel público que no se enganchaba con los documentales de naturaleza y al jugar con todos los recursos de la ficción, logras que esa gente termine viendo un documental sobre plantas y enamorándose de ellas", dijo.

Para el rodaje de Clorofilia formaron un equipo de contenidistas con tres investigadores principales (botánicos) pero para cada capítulo, cada especie abordada, contactaron investigadores específicos. "Fue un trabajo con gente de todo el país, los investigadores, gente de Parques Nacionales, lo que le hizo le vaya tan bien a Clorofilia es esta cualidad narrativa original, una cualidad técnica y científica muy buena, grabamos cosas que nunca habíamos grabado, un gran trabajo en estudio, se ve la naturaleza argentina como nunca se había visto, con mucho rigor y la tercer pata es que tiene una sensibilidad muy profunda, se nota el amor que tenemos por la naturaleza. Es un orgullo enorme", reconoció Sehinkman que destacó la versatilidad y profesionalismo de Ailín Salas que además de hacer de presentadora, interpretó 8 personajes diferentes.



"Vivimos meses de rodaje por todo el país en condiciones muy desafiantes, grabamos en la selva misionera profunda, en plena puna salteña quemados por el sol y el viento, en los esteros del Iberá metidos en el agua, en la Quebrada de Humahuaca, en la Patagonia" contó.



Planta Alta produce documentales y ficciones, algunas de ellas para el Canal Encuentro. De aquí que Clorofilia fuera emitido en esa emisora, que además financió el proyecto tras ganar una licitación hace 4 años.