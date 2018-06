Recomiendo escuchar a Die Antwoord con su disco "Mount Ninji and da Nice Time Kid" (2016). Me enamoré de esta banda sudafricana con Enter de Ninja. No es el tipo de música que escucho habitualmente pero se ha vuelto necesaria. Este álbum es imperdible. Una voz con tonos de dulzura y la otra con toda la energía del hip hop, interpelan desde el grito. Voces infantiles de película de terror. Recursos de música de películas al estilo circense. Y la fuerza musical. Energía irreprimible. Recuerdo que pensé muchas veces escuchándolo en luciérnagas en electroshock. Con su fonética que nos suena extraña. Nadie permanece indiferente a su estilo, fusión de culturas. Para saltar, gritar mientras conduces. Instintivamente te lleva a moverte. Recurro a sus canciones para alimentar mis pilas. Sus letras son propias de su estilo: provocadoras. Agudos sin estridencias y graves como eco fetal. Movilizador.