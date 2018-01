Recomiendo para leer este fin de semana la obra de Alberto Moravia que se llama 'Mascarada'. Habla de la ironía de una mujer es ganadora, exitosa y el destino le hace una mueca y su lectura es muy atractiva. Está narrada en prosa, muy rica en metáforas. Maneja muy bien la versatilidad del personaje. Lleva a uno a un lado y a otro por sus páginas. Es una novela clásica italiana (escrita en 1941). Lo atrapante de este texto es su trama. Ya que transporta a uno imaginando lugares y paisajes lejanos. Moravia es un excelente escritor, ya que trabajaba con otro artista que me fascinaba, Enio Morricone. Me gusta su prosa rotunda. Hay mucha filosofía de vida en este libro. La lección que deja, es que uno debe recomponerse todos los días para no caerse y convertirse en una miseria humana. La muerte nos tocará, porque creemos omnipotentes e imbatibles y apenas somos un simple dibujo en la vida.