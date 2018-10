Recomiendo leer "Cuadernos insensatos y algunos poemas" de Adrián Campillay. Editado en San Juan en 2016. Es el libro ganador del concurso de la "Fiesta del Sol 2015". Este libro consta de dos partes, la primera, según el autor, son poemas faltos de cordura. Entiendo que el poeta nos cuenta su vida, y sus escritos son las ventanas por las que él se asoma. El primer poema está dedicado a Jean Arp, dadaísta francés: "el pobre no tiene nada/así es que lo inventa, de verdad/lo inventa/y lo cree" y luego comienza diciendo: "Negro destino/Tener un corazón que piensa" y nos habla de su lugar, Villa Krause, los poetas, los bares, las mujeres, el odio, la distancia, el olvido, de donde parece viene su poesía. No parecen metáforas venidas de la sinrazón, todo lo contrario (tal vez el autor nos esté mintiendo).La segunda parte tiene una estructura diferente a la anterior, tal vez más tradicional, pero no deja de tener la voz que pregunta sobre la existencia del hombre y la del poeta. Vuelve a aparecer el Barrio (a veces parece un tango), los diferentes amores (aquí parece hasta pictórica su mirada: Amor alado/acostado/mirado) la muerte, sin olvidar su lugar y sus paisajes cuyanos: la montaña, el desierto, el río. Campillay es un poeta profundo, ya maduro en su oficio, con imágenes complejas, como la vida, pero a veces sencillas como dos palabras, sintético y tremendo, estremecedor, único y universal, vale la pena leerlo.