El libro que recomiendo es "El buen amor en la pareja" de Joan Garriga. Este no es un libro sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en una relación de pareja. No habla de modelos ideales. Habla de relaciones diversas, con sus propias pautas y estilos de navegación. Pero también de aquellas cuestiones que habitualmente hacen que las cosas funcionen o se estropeen en una pareja, y de los ingredientes que facilitan o dificultan construir una buena relación y mantenerla. Además, da pistas para que cada uno encuentre su propia fórmula, su modelo y su manera de vivir en pareja. No es el típico autoayuda de recetas incomprobables. Me gusta su forma concisa, contundente pero amorosa de bajarnos de un "hondazo" de ciertos preconceptos que arrastramos sobre lo que una pareja debería ser. Dos noticias que aporta este libro: la buena noticia: "nadie puede hacerte infeliz" y la mala noticia: "nadie puede hacerte feliz".