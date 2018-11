El libro que me gusta es "El Secreto" que te enseña a poder pensar de una manera positiva y que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, el secreto de la atracción. Está escrito por Rhonda Byrne, y son un conjunto de testimonios de personas que cuentan sus experiencias. Todo lo que se piensa se atrae, sea bueno o malo, la mente es muy poderosa. Recomiendo este libro porque realmente puede cambiar no sólo tu manera de ver la vida si no la calidad de vida. Es un libro realmente atrapante, conozco mucha gente negativa y que no se dan cuenta, siempre tenemos la opción de elegir, entonces si tenemos la opción, ¿por qué elegir la negativa? ¿Por qué quejarse de cosas todo el tiempo? Bueno, este libro pude encontrar herramientas sencillas para poder cambiar eso, y les aseguro que así será.