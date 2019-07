Recomiendo el libro "Así habló Zaratustra" de Friedrich Nietzsche. La filosofía es lo que más me gusta leer y estudiar, en general en Nietzsche encuentro un autor que logra una manera de filosofar diferente al resto, original y con una forma de escribir tan ágil y poética que puedo pasar horas leyéndolo sin problemas.



Creo que es hora de llevar a la filosofía a otro nivel, sacarla de la academia, acercársela a la gente; para esto pienso que este libro es un pilar fundamental. Por ser una fábula que tiene un personaje principal, no es difícil seguirle el hilo, sobre todo para las personas que no acostumbran a leer textos filosóficos, que suelen ser muy duros a veces. Este texto, como la mayoría de Nietzsche, está abierto a la interpretación del lector. Invito a consultarlo, no hay desperdicio en esa obra. Filosofía, poesía, sarcasmo gracioso y mucho más.