Recomiendo leer a El Principito, del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Si bien es un clásico de la literatura infantil, me encuentro con muchos niños que no saben que aún existe. Los conceptos filosóficos que contiene, en mi opinión desde el alma del niño mismo, son de altísimo valor. Las observaciones que hace el niño sobre la naturaleza del adulto y la vida misma, son muy profundas. Cada encuentro del principito con los personajes nos deja enseñanzas y reflexiones. En lo cotidiano de la "rareza" constante de la conducta de los adultos. Vemos muchos "reyes" que sólo dan órdenes. Me parece una obra esencial de la literatura infantil. Aunque los adultos también deberíamos leerla al menos cada un año y analizar cuál de los personajes del libro estamos representando: "No se ve bien sino es con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos".