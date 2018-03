Recomiendo "Nosferatu", el film alemán de 1921, dirigido por W. Murnau y que marca una de las cumbres del expresionismo alemán en el cine. La película es una versión libre de la novela "Drácula" de Bram Stocker, a la cual se le cambió el nombre de los personajes al no poder comprar los derechos de autor. La película no se pudo proyectar en ese momento por los problemas legales mencionados y fueron quemados los negativos por orden judicial. El film se pudo reconstruir gracias a las copias que lograron salir de Alemania. "Nosferatu" es una de las primeras películas de terror que trata el tema del vampirismo y su vigencia está fundada en la profunda novedad técnica que implicaron sus fundidos, sobreimpresiones, etc. Esta película en la actualidad se puede ver en algunos canales de Youtube en una excelente resolución. Véanla, no se arrepentirán.