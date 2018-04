Recomiendo ver la película "Amelie", es francesa, del director Jean-Pierre Jeunet. Actúa Audrey Tautou, y Mathieu Kassovitz. A mí me atravesó mucho en lo personal. Es una historia fuerte, una piba que tiene un objetivo en la vida: arreglar la vida de los demás. A partir de entonces, inventa toda clase de estrategias para intervenir en los asuntos de los demás. Todos los personajes son solitarios pero buenos. La chica termina siendo una salvadora de almas. En lo fotográfico tiene una calidad alucinante. Tiene detalles de animación inesperados que la hace interesante. Me conmovió, es triste pero con un mensaje inspirador. Cuánta gente está sola porque no se sabe comunicar y de cómo puede trascender. En hacer contacto con gente, todos tenemos ganas de estar con alguien y muchas veces en lo cotidiano no lo vemos. Eso es "Amelie" para mí.