Recomiendo mirar la película 'Había una vez en... Hollywood', de Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Tarantino habla de cine desde el cine. Como es su estilo, construye un cuento de hadas en el que Sharon Tate no murió y los personajes van y vienen entre multitud de tramas. Al fin la ironía y la risa se cruzan con el drama. Son tres horas y no te aburrís nunca. El final es un tesoro fílmico. No es exactamente igual a Tiempos Violentos (Pulp Fiction) u otras anteriores. Habla del Hollywood de los años sesenta. Sus personajes que intentan sobrevivir en ese contexto, me encantaron, la dupla de Di Caprio y Brad Pitt es maravillosa.