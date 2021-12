A casi dos meses de la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi por el affaire que él tuvo con la China Suárez, el futbolista está haciendo todo lo que está a su alcance para demostrar que solo tiene ojos para su esposa. Y con motivo del cumpleaños de la empresaria, le dedicó un romántico posteo en sus redes sociales. "Feliz cumpleaños, mi amor. Que la vida nos siga llenando de amor y felicidad. Te amo", escribió el rosarino en su perfil de Instagram. Y para remarcar que la rubia es la única mujer en su vida, agregó: "La 'Wan' and only".

En los próximos días, la familia completa se instalará en la Argentina para festejar Navidad y Año Nuevo. Primero viajarán Wanda junto a Valentino, Constantino y Benedicto -los nenes que tuvo con Maxi López-, Francesca e Isabella -sus hijas con Icardi- para que la mediática esté al frente de la apertura del local de su marca de cosméticos en un shopping porteño. Luego se sumará el futbolista, quien a pesar de haber recibido el perdón de su esposa, no atraviesa un buen momento con su cuñada, Zaira Nara.

Sin ir más lejos, el jueves 9 la modelo, quien reemplaza a Florencia Peña en Flor de equipo, le hizo una videollamada a Wanda y cuando vio que estaba con Icardi reveló que aún no lo perdonó por todo lo que sufrió su hermana. A tal punto que decidió abandonar uno de los grupos de Whatsapp que compartía. "¿Siguieron hablando, hay charla? No le pregunté más a Jako. No era familiar, estábamos Mauro, Wanza, Jako y yo y yo me fui a la mierda", reveló la conductora y destacó que su marido, Jakob Von Plessen se lleva bien con el rosarino y que su madre, Nora Colosimo, lo quiere como si fuera un hijo. "El tercero es el que queda mal, no hay que opinar de las parejas", reconoció la modelo.

Por otra parte, Wanda se refirió a las consecuencias de la mediatización de sus problemas familiares. "Me duele que sigan que Mauro sigue conmigo obligado. Los que me conocen saben que me chupa un huevo la plata, lo único que me importa es la felicidad de mis hijos", planteó. Y con la voz quebrada concluyó: "Mujeres hay un millón y siempre va a haber estas situaciones, pero la familia es más importante . no obligo a nadie y mauro tiene un contrato por el que no necesita de mí. si estoy con él es por amor a el y a nuestra familia".

Fuente: NA