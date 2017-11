Mientras contaba que una lesión y un enfriamiento habían hecho que tenga que recurrir a los médicos, a Lourdes Sánchez le terminó ganando la tristeza por sentir que su participación en el Bailando se le está haciendo cuesta arriba y terminó rompiendo en llanto en un móvil con La previa del show.

Tal es su dolor que no sabe si podrá bailar el tango y el sueño sanjuanino de FundaMe peligra después de un año de excelentes puntajes.

“Estoy reangustiada. Estaba ensayando acá, a la tarde, en el piso, y había mucho aire acondicionado, estaba muy frío, ya estaba dura en la cervical y me enfrié. Me infiltraron en tres lugares, estoy dura, no puedo girar, tengo mareos. Tengo una vértebra dada vuelta”, relató Lourdes, llorando sobre la posibilidad de que no llegue a bailar el tango.

También la animadora infantil contó que su intención era poder presentarse en ShowMatch para bailar, pero que de lo contrario pediría ir directo al teléfono y desechó la posibilidad de tener una reemplazante. “Soy una bailarina todoterreno y me da vergüenza decir que no puedo hacer un truco”, contó sobre las dolencias que vive teniendo el último tiempo.