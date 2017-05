Bailando 2017 todavía no arrancó ni tiene fecha confirmada de debut (se habla de 29 de mayo), pero las polémicas ya están a la orden del día. El viernes pasado, en La Previa del Show confirmaron la sorpresiva participación de Fabio “La Mole” Moli en ShowMatch, quien había tenido un fuerte entredicho con Marcelo Tinelli, luego de que el conductor lo bajara de Bailando 2015 por su defensa a las carreras de galgos, que en noviembre fueron prohibida por una ley del Congreso de la Nación.

Todo indicaba que el exboxeador y el conductor resolvería sus diferencias en el estudio, pero algo sucedió. Apenas cinco días después de la noticia, Marcelo bajó del certamen a La Mole y publicó un extenso texto fundamentando su decisión en su cuenta oficial de Facebook. “Soy una persona que defiendo y amo fervientemente a los animales. Una de mis hijas, además, integra una agrupación proteccionista”, escribió Tinelli en uno de los tramos.

"Con la mejor intención, creí que entender que Moli había reflexionado acerca de esta cuestión tan delicada. Y que el ámbito del programa serviría para demostrarlo y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran todo lo contrario", agregó el conductor. Tras la convocatoria, el exboxeador había dicho en la radio cordobesa Pulxo: "Yo no estoy contento, estoy sorprendido, te podés dar cuenta lo que hace este cabezón culiado. Te corre cuando quiere y después te llama. El año pasado era un pegador, maltratador y asesino de perros y ahora me llama. Tenemos muchas cosas que aclarar y muchas cosas que decirnos. Lo único que le pedí, si podía, es que la coach sea de Córdoba, Yanina Colomé, y aparentemente la bailarina la van a elegir ellos. Y les dije que me hagan firmar el contrato, no vaya a ser cosa que me hagan laburar tres meses y después me digan que no… El año pasado me hizo laburar dos meses y medio al pedo".

En el último párrafo de su comunicado, Tinelli aclaró: "Los honorarios de Fabio, así como los de su bailarina y su coach, serán respetados en tiempo y forma, como corresponde".

En los últimos días, Candelaria Tinelli había manifestado públicamente en las redes sociales su rechazo a la incorporación de la Mole Moli al programa de su padre. “No quiero que esté. Juro que no quiero que esté” y “Ojalá me escuchen”, fueron algunos de los mensajes en su perfil de Twitter.

Al enterarse de la decisión de su padre, la joven celebró en la plataforma. “¡GRACIAS @cuervotinelli GRACIAS GRACIAS GRACIAS y mas GRACIAS! Te amo”, publicó la joven. Y la respuesta de Marcelo no tardó en llegar: “Te amo, mi rubí. Y veo todas las cosas que hacés ayudando a los animales”, escribió el conductor.

