Hace tiempo ya que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven su historia de amor sin esconderse y cada vez se animan a contar más cosas. Mientras él resuelve su situación con su ex Cami Homs, la madre de sus hijos Francesca y Bautista, se mostraron juntos desde el regreso de él de Qatar, donde él se consagró campeón con la camiseta argentina. El éxtasis llegó sobre el escenario del Campo Argentino de Polo, cuando compartieron un rato del show de la cantante e hicieron partícipes a la multitud de su historia de amor.

En un especial que reflejó la experiencia en ambos conciertos, la intérprete de “La Triple T” habló con Lizardo Ponce en una entrevista que se vio en Star+. Y entre el recorrido por su gran momento profesional, y sus expectativas de cara a lo que se viene para el año próximo, Tini se refirió naturalmente a su vínculo con Rodrigo. Y allí lanzó una revelación de uno de los momentos más críticos del Mundial de Qatar, que terminó con una sonrisa que los argentinos no nos quitamos del rostro, pero que atravesó algunas tormentas.

En un breve repaso, todo comenzó con la derrota en el debut de contra Arabia Saudita, con una actuación dispar del número 7 y con su novia, que vio el partido en Buenos Aires, injustamente apuntada por la derrota. En ese escenario difícil, Tini se embarcó al país asiático y vio en la cancha los siguientes tres partidos de la Selección. El mediocampista fue levantando su rendimiento y la Selección encadenó tres victorias en fila, para enderezar el rumbo y llevar el equipo a los cuartos de final.

Antes del choque contra Países Bajos, las alarmas se encendieron en la concentración del equipo nacional cuando De Paul no entrenó a la par de sus compañeros y surgieron las versiones de una lesión. Por entonces, Tini se encontraba en Barcelona por unos compromisos personales y siguió a la distancia la situación respecto a su novio.

Finalmente De Paul jugó contra los europeos hasta que el cuerpo le dijo basta y el resto es historia conocida. Argentina levantó la copa y el futbolista y la cantante recién se volvieron a ver en Buenos Aires, luego de la multitudinaria caravana por la autopista Ricchieri. La novedad la contó Tini en la entrevista con la plataforma de streaming, cuando reveló qué conversaron en aquellos días de principios de diciembre.

Lizardo llevó a la conversación el agradecimiento de Rodrigo hacia Tini por la contención que le había brindado en los momentos más difíciles de la competencia. “Es lo más bueno que hay en el mundo”; dijo Martina. “Que él me diga ‘estoy nervioso’ o que me llame llorando, no lo podés creer porque siempre es un tipo positivo, que tira para adelante”, agregó. Y lo conectó con los días previos a los cuartos de final. “Cuando me manda el mensaje ‘creo que me lesioné' y me llama que no podía hablar. Aparte con la presión que tienen los chicos, no me quiero imaginar ser un jugador de la Selección”, conjeturó.

A continuación, la cantante reveló que su novio le planteó sus dudas. “¿Qué hago? ¿Juego o no juego?”, se preguntaba el futbolista. “Yo estoy ahí, en cualquiera de las decisiones que tome, voy a estar. Y él decidió lo que todos sabemos. Es un amor incondicional, un orgullo y no podía parar de llorar”, cerró.