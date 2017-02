Con una gran gala conducida por Jimmy Kimmel desde el Teatro Dolby de Los Ángeles se entregaron los Premios Oscar a lo mejor de la producción cinematográfica de 2016.

Hollywood se vistió de fiesta para recibir los premios más importantes de la industria, en una fiesta que fue seguida de cerca por cientos de miles de televidentes en todo el mundo, y que en latinoamérica fue transmitida por TNT.

El listado con todos los ganadores:

Mejor actor secundario

Mahershala Ali ("Luz de luna")

Jeff Bridges ("Sin nada que perder")

Lucas Hedges ("Manchester junto al mar")

Dev Patel ("Un camino a casa")

Michael Shannon ("Animales nocturnos")

Mejor actriz secundaria

Viola Davis ("Fences")

Naomi Harris ("Luz de luna")

Nicole Kidman ("Un camino a casa")

Octavia Spencer ("Talentos ocultos")

Michelle Williams ("Manchester junto al mar")

Mejor película de habla no inglesa

"Land of mine" (Dinamarca)

"A Man Called Ove" (Suecia)

"El viajante" (Irán)

"Tanna" (Australia)

"Toni Erdmann" (Alemania)

Mejor actor protagónico

Casey Affleck ("Manchester junto al mar")

Andrew Garfield ("Hasta el último hombre")

Ryan Gosling ("La La Land")

Viggo Mortensen ("Capitán Fantástico")

Denzel Washington ("Fences")

Mejor actriz protagónica

Isabelle Huppert ("Elle")

Ruth Negga ("Loving")

Natalie Portman ("Jackie")

Emma Stone ("La La Land")

Meryl Streep ("Florence: la mejor peor de todas")

Mejor director

Denis Villeneuve por "La llegada"

Mel Gibson por "Hasta el último hombre"

Damien Chazelle por "La La Land"

Kenneth Lonergan por "Manchester junto al mar"

Barry Jenkins por "Luz de luna"

Mejor película

"La llegada"

"Fences"

"Hasta el último hombre"

"Sin nada que perder"

"Talentos ocultos"

"La La Land"

"Un camino a casa"

"Manchester junto al mar"

"Luz de luna"

Mejor filme animado

"Kubo and the Two Strings"

"Moana"

"My Life as a Zucchini"

"The Red Turtle"

"Zootopia"

Mejor corto animado

"Blind Vaysha"

"Borrowed Time"

"Pear Cider and Cigarettes"

"Pearl"

"Piper"

Mejor cortometraje

"Ennemis Intérieurs"

"La Femme et le TGV"

"Silent Nights"

"Sing"

"Timecode"

Mejor fotografía

Bradford Young por "La llegada"

Linus Sandgren por "La La Land"

Greig Fraser por "Un camino a casa"

James Laxton por "Luz de luna"

Rodrigo Prieto por "Silencio"

Mejor diseño de vestuario

Joanna Johnston por "Aliados"

Colleen Atwood por "Animales fantásticos y dónde encontrarlos"

Consolata Boyle por "Florence: la mejor peor de todas"

Madeline Fontaine por "Jackie"

Mary Zophres por "La La Land"

Mejor maquillaje y peinado

Eva von Bahr y Love Larson por "A Man Called Ove"

Joel Harlow y Richard Alonzo por "Star Trek: Sin límites"

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson por "Escuadrón Suicida"

Mejor documental largo

"Fire at Sea"

"I Am Not Your Negro"

"Life, Animated"

"O.J.: Made in America"

"13th"

Mejor edición de sonido

Sylvain Bellemare por "La llegada"

Wylie Stateman y Renée Tondelli por "Horizonte profundo"

Robert Mackenzie y Andy Wright por "Hasta el último hombre"

Ai-Ling Lee y Mildred Iatrou Morgan por "La La Land"

Alan Robert Murray y Bub Asman por "Sully"

Mejor sonido

Bernard Gariépy Strobl y Claude La Haye por "La llegada"

Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace por "Hasta el último hombre"

Andy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow por "La La Land"

David Parker, Christopher Scarabosio y Stuart Wilson por "Rogue One: Una historia de Star Wars"

Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth por "13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi"

Mejor documental corto

"Extremis"

"4.1 Miles"

"Joe’s Violin"

"Watani: My Homeland"

"The White Helmets"

Mejor montaje

Joe Walker por "La llegada"

John Gilbert por "Hasta el último hombre"

Jake Roberts por "Sin nada que perder"

Tom Cross por "La La Land"

Nat Sanders y Joi McMillon por "Luz de luna"

Mejor banda sonora

Mica Levi por "Jackie"

Justin Hurwitz por "La La Land"

Dustin O'Halloran y Hauschka por "Un camino a casa"

Nicholas Britell por "Luz de luna"

Thomas Newman por "Pasajeros"

Mejor canción original

"Audition (The Fools Who Dream)" de "La La Land"

Música de Justin Hurwitz, letra de Benj Pasek y Justin Paul

"Can’t Stop The Feeling" de "Trolls"

Música y letra de Justin Timberlake, Max Martin y Karl Johan Schuster

"City Of Stars" de "La La Land"

Música de Justin Hurwitz, letra de Benj Pasek y Justin Paul

"The Empty Chair" de "Jim: The James Foley Story"

Música y letra de J. Ralph y Sting

"How Far I’ll Go" de "Moana"

Música y letra de Lin-Manuel Miranda

Mejor diseño de producción

"La llegada"

"Animales fantásticos y dónde encontrarlos"

"¡Salve, César!"

"La La Land"

"Pasajeros"

Mejores efectos visuales

Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington y Burt Dalton por "Horizonte profundo"

Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli y Paul Corbould por "Doctor Strange"

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Dan Lemmon por "El libro de la selva"

Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean y Brad Schiff por "“Kubo and the Two Strings"

John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel y Neil Corbould por "Rogue One: Una historia de Star Wars"

Mejor guión adaptado

Eric Heisserer por "La llegada"

August Wilson por "Fences"

Allison Schroeder y Theodore Melfi por "Talentos ocultos"

Luke Davies por "Un camino a casa"

Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney por "Luz de luna"

Mejor guión original

Taylor Sheridan por "Sin nada que perder"

Damien Chazelle por "La La Land"

Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou por "The Lobster"

Kenneth Lonergan por "Manchester junto al mar"

Mike Mills por "20th Century Women"