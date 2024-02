Se conocieron los nominados a los Premios Estrella de Mar 2024 que se entregan en Mar del Plata

La comedia "El beso", con libro y dirección de Nelson Valente y protagonizada por Mercedes Funes, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi y Luciano Cáceres; junto con "Modelo vivo muerto", de la compañía Bla Bla, y el musical "Kinky Boots" son algunos de los nominados a los premios Estrella de Mar, que se anunciaron hoy y se entregarán el próximo lunes 5 de febrero.



Los premios que entrega el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata y distingue los espectáculos que se presentan en temporada tendrán una gala que se desarrollará en el NH Gran Hotel Provincial y contará con la conducción de Teté Coustarot y del locutor marplatense Sebastián Pardo.



Los rubros van de Comedia, a Comedia Musical, Comedia Dramática, Infantil, Humor, Revista, Music Hall, Teatro Marplatense, Unipersonal, Teatro Alternativo, entre otros.



La siguiente es la lista completa de nominados que se dio a conocer hoy.







Comedia:



El Beso



El Plan



Modelo Vivo Muerto



Plata Fácil



Sinvergüenzas







Comedia Musical:



Forever Young



Kinky Boots



Las Reinas







Drama:



El cazador y el buen nazi



La última sesión de Freud



Muchacho de Luna



Te espero en la oscuridad







Comedia dramática:



Cuando duerme conmigo



El Amateur, segunda vuelta



El Calefón



Perdida Mente







Humor:



Fátima 100%



La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?



Transensual







Labor Humorística:



Eugenio y “Culini” Weinbaum – “Dos piratas y un tesoro”



Favio Posca- “Transensual”



Roberto Peña- “Roberto Peña Showman”



Wally Iturriaga- “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”







Infantil:



Elige tu propia aventura



Niños rebeldes: es bueno ser travieso



Tierra de héroes y princesas







Micro-teatro:



Deconstruidos



La ceremonia del té



Promoción 91







Revista:



Acá está la revista, #Brillante



Argentina, La Revista



Roberto Peña es Showman







Music Hall/ Café Concert:



Bossi Live Comedy



Entre Notas



Madame Tango







Stand Up:



Soltero 2.0- Juampi Gonzalez



Juira!- Marian Moretti



Tibio- Mike Chouhy







Teatro alternativo:



El café del Sr. Proust



Ritual en 4 bloques



Pequeña pasajera







Teatro Marplatense:



Conjuro anómalo



En la sala de espera de un Petit Hotel



Genealogía y épica para un circo futuro



Tercer Cuerpo, la historia de un intento absurdo



Vidas Paralelas







Unipersonal:



Joaquín Berthold – “Vincent, el loco rojo”



Fabián Vena – “Quién soy yo”



Facundo Arana – “En el aire”



Luciano Cáceres – “Muerde”



Roberto Peloni – “El Brote”







Danza:



Homenaje Iconos Pop



Redención, el camino de Dante



Tango furia… los orígenes







After de Playa:



Emmanuel Horvilleur, Zoe Gotusso, Koino Yokan, Pabels – El Calamar Loco



Fran Prigioni- Samsara Beach



Noncitizens- El Calamar Loco







Música Electrónica:



Artbat- Massano- Mute



John Digweed- Sonora Park



Music On- Mute



Nick Warren- Sonora Park







Música Marplatense:



Ezequiel Valdez Trio



Fabio Herrera en concierto



Gira el mundo/ Eduardo Crovara







Música Original:



Gabriela Zabala – “Las farolas. Tango para purretes”



Pablo Porcelli – “Quién soy yo”



Sebastián Furman – “Modelo vivo muerto”







Música Clásica:



Gala Lírica Opera Concert



Héroes Lírico Pop



Los Tenores del Colón







Tango:



Con Discépolo en la piel



D-Mol



Si yo tuviera el corazón… roto de amor







Producción Musical:



300: Ciro y Los Persas / Fiesta ¡FA! / La Konga / Luciano Pereyra



Mute: Artbat- Massano / Music On: Marco Carola- Loco Dice- Hot Since 82- Ale De Tuglie – Manu Desrets / Bresh / Conga Arena



Sonora Park: Nick Warren / John Digweed / Polenta / Paco Osuna







Fiesta:



Bresh en Silos Arena



Conga Arena en Mute



Fiesta ¡FA! en GAP



Polenta en Sonora Park







Recital:



Ciro y Los Persas



Diego Torres



La Delio Valdez



Tan Biónica







Recital Marplatense:



Rondamon



Detrás del casting- Recreo



Rusea– Gira de fogones







Tributo:



Bolero & Manzanero



Con alma española



Equinoxio: Argentina Loves Chili Peppers



Helter Skelter



Séptimo Día







Transformismo:



El Hotel de las Ladys



Enfiestadíssima “Noche de Encanto”



Reyes del humor “Los elegidos de tu risa”







Variedades:



Circo Rodas



Embrujo, La magia de una hoguera



The Leds Group







Actuación de reparto:



Andrea Lovera -“Forever Young”



Mirta Wons- “Perdida Mente”



Fabio Aste- “El Cuarto de Verónica”







Actor Marplatense:



Hugo Kogan- “Potestad”



Mario Carneglia – “Genealogía y Épica para un circo futuro” y “La lección de Afrodita”



Nacho Rey – “El Naides”







Actriz Marplatense:



Sandra Maddonni- “Vidas Paralelas”



Cecilia Zaninetti – “Conjuro Anómalo” y “Entre Muros”



Mariana Cammi- “Haga Algo”







Actor de comedia:



Alejandro Müller- “El Plan”



Darío Lopilato- “El Botones“



Luciano Cáceres- “El Beso”



Luciano Castro- “El Beso”



Manu Fanego- “Modelo Vivo Muerto”







Actriz de comedia:



Jorgelina Aruzzi- “El Beso”



Marta Gonzalez- “Madre hay una sola, dos sería demasiado”



Mercedes Funes- “El Beso”







Actriz de drama:



Silvia kutika- “Te espero en la oscuridad”



Lorena Szekely-“La noche se está muriendo”



Ingrid Pelicori- “El Zoo de Cristal”







Actor de Drama:



Agustín Rittano- “El Zoo de Cristal”



Ernesto Claudio- “El Cazador y el Buen Nazi”



Javier Lorenzo- “La última sesión de Freud”



Jean Pierre Noher- “El Cazador y Buen Nazi”



Luis Machín- “La última sesión Freud”







Actriz de Comedia Dramática:



Carolina Ramírez- “Cuando duerme conmigo”



Iliana Calabró- “Perdida Mente”



María Rosa Frega- “La Patria al Hombro”







Actor de Comedia Dramática:



Gustavo Luppi- “El Amateur, segunda vuelta”



Marcelo Mazzarello- “Cuando duerme conmigo”



Mariano Fernández- “La Patria al Hombro”



Mauricio Dayub- “El Amateur, segunda vuelta”







Mejor Autor/a Nacional:



Emiliano Dionisi – "El Brote"



Merceditas Elordi – "Conjuro Anómalo"



Nelson Valente – "El Beso"



Patricia Suarez – "Vuela Alto, Mamá"







Coreografía:



Anahí Ramos- Big Time



Facundo Mazzei y Pampas Bravas- Argentina La Revista



Gustavo Wons- Kinky Boots







Dirección Nacional:



Daniel Veronese – “La última sesión de Freud”



Emiliano Dionisi – “El Brote”



Nelson Valente- “El Beso”



Oscar Barney Finn- “Muchacho de luna”



Ricky Pashkus- “Kinky Boots”







Dirección Marplatense:



Javier Lester-“El Naides”



Mercedes Carreras – “Vidas Paralelas”



Nora Colares –“¿Mi amor, sos vos?”



Sebastián Amante- “Entre Muros”







Escenografía:



Jorge Ferrari – “Kinky Boots”



Lucila Rojo- “Bossi live comedy”



María Oswald- “Forever Young”







Iluminación:



Gustavo Martincic- “Entre Muros”, “Tercer Cuerpo, la historia de un intento absurdo”,”Estrella de Mar”



Hernando Teijeiro- “Bossi Live Comedy”



Miguel Berin- “Fátima 100%”







Producción Teatral Nacional:



Alzua Producciones, Arteando Producciones, Dulce Granados Producciones- “Argentina La Revista”, “The Leds Group”, ”Paquito Wanchankein, Requetesuperhumoristico”, “Festifest” “Chistes Ya!” y “Enfiestadissima”(Noche de Encanto y Soy lo que soy)



Ezequiel Corbo, Federico Hoppe, Luis Penna, Diego Djeredjian, Martin Bossi- “Bossi Live Comedy”



Guillermo Marín- “Fátima 100%”







Producción Marplatense:



Anahí Ramos por “Big Time”



Chauvín por Micro-Teatro y co-producción con Daniel Mañas en “Vincent, el Loco Rojo” y “Muerde” y, co-producción con Manuel Rodas en “Transensual”.



Petón Producciones por “La kermesse de la china”, “Niños rebeldes: es bueno ser travieso”, “Un cofre 2: secretos de la abuela”, “Dos locos para reír”, “Acá está la revista, #Brillante” y “El Show del Mago sin dientes”







Revelación:



Alexis “El Cone” Quiroga -“Sinvergüenzas”



Juampi Guzman- “Madame Tango”



Pampas Bravas- “Argentina, La Revista”







Vestuario:



Ale Gallego, Pampas Bravas, Lorena Liggi- “Argentina, La Revista”



Fernando Nougués- “Big time”



Verónica de la Canal, Alejandra Robotti, Vicky Villaverde –“Kinky Boots”