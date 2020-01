No fue un día más el de ayer en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María tras la muerte de Norberto Cossuta, jinete del equipo catamarqueño, a quien "se le salió un estribo, lo golpea en el aire y cuando iba cayendo no largó las riendas y se cae con la yegua encima", según contó su delegado a La Voz del Interior. La comisión suspendió la doma del martes -el campo abrió a las 20 hs, para el responso con cuerpo presente- y anunció que hoy se retomará la jineteada. Anoche en la despedida y hoy de nuevo en los palenques estarán los jinetes sanjuaninos -Franco Cornejo en Basto con encimera, Daniel Costa en Crina y Gabriel Castro en Grupa-, quienes nada ajenos a la consternación que se vive por estas horas, volverán a montar un caballo, como cada noche desde que empezó el encuentro; y como tantas veces lo hicieron antes.



"Ha fallecido un compañero y acompañamos a su delegación, porque nos vemos todos los días, compartimos el mismo espacio desde la tarde hasta las 2 de la mañana, hay una amistad. Los chicos están bajoneados y ni ganas de hablar tienen, pero bueno, todo sigue... En el Dakar se ha muerto gente y el Dakar ha seguido. Lo comparamos con las carreras de automovilismo, de motocross, etcétera, y la verdad es que cuando algo malo va a pasar porque el destino así lo quiere, puede pasar hasta durmiendo", comentó desde Jesús María a DIARIO DE CUYO Jorge Alcaide, delegado por la Federación de la embajada local, bajándole el tono a la polémica.

Delegación sanjuanina: Jorge Alcaide, Gabriel Castro, Franco Cornejo, Daniel Costa y Ramón Guardia (ausente Jorge Salinas).

En esa línea, Alcaide expresó que si bien a este grupo no le ha tocado vivir una situación similar, porque no es algo frecuente (hay un antecedente, hace 10 años, cuando falleció el misionero Alfredo Spíndola), "la opinión que tenemos acá es que sabemos los riesgos, todos son conscientes del peligro al que se exponen y para eso se firma un consentimiento. Los chicos saben de qué se trata, qué le puede pasar a cualquiera, pero nadie pone en duda continuar, al contrario. Lo que todos rescatamos es que (Cossuta) murió haciendo lo que le gustaba, jineteando, que es lo que aman". Y agregó: "Los chicos (por los sanjuaninos) están tranquilos, sólo piensan en sus padres y familiares, que deben estar preocupados por ellos, pero no tienen miedo de montar. Afrontan los riesgos sabiendo que más que un deporte es una pasión y aportan a la defensa de nuestras tradiciones".



Los jinetes sanjuaninos, entre los cuales hay dos debutantes en Jesús María, estuvieron ayer acompañados y contenidos por sus familias, tal como propiciaron desde la Federación. De ahí en más, "la idea es seguir cumpliendo con la función a la que hemos venido, sumar puntos para guardar la plaza, porque las últimas tres provincias quedan afuera del Festival por dos años", anotó Alcaide.



En cuanto a las acusaciones por "maltrato animal", que volvieron a levantarse alrededor de esta tragedia, el delegado dijo que "no porque haya caído de un caballo hay que mezclar el maltrato y todo eso. Se están mezclando las cosas. Para nosotros la doma es una tradición, amamos los caballos, no hay maltrato animal. Me gustaría mostrarles la Rural acá, el potrero verde donde paran todos los caballos, cada manada junta con sus madres, sus potrillos.... me encantaría que vieran esa imagen y cómo es el cuidado de los caballos. Están todos con agua, con comida, en grupos, recuidados", concluyó.