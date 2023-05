El ex Gran Hermano y primer confirmado del Bailando 2023, Tomás Holder, volvió este jueves a estar en el ojo de la tormenta en las redes sociales.

En un video que se viralizó, se pudo ver al rugbier teniendo sexo con la influencer Agustina “La Tana”, conocida por vender material erótico.

La filmación de un minuto y medio muestra cómo primero la joven y después Holder sostienen el teléfono mientras filman el momento.

La chica confirmó en sus historias de Instagram que se grabaron para compartirlo con más personas.

“Estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En estos días de convivencia la pasamos terriblemente rico”, afirmó la joven en sus redes.

También compartió un link donde quienes depositaran 2750 pesos podían ver el contenido del video erótico.

Por su parte, Holder aclaró que él no subió el video.

“¿Qué onda, gente? Quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”, afirmó el también influencer.

El ex Gran Hermano explicó no sentirse molesto con la difusión del material y consideró que lo que se ve es “algo normal”.

“A mí no me molesta porque, como siempre dije, soy muy partidario de que mi cuerpo es arte, un cuerpo humano. O sea, no hay nada raro. Es sexo, es algo normal”, describió.

Que tipazo holder, le pide perdón a los que vieron el video sin querer pic.twitter.com/GAeLGOCHV8 — 0800CJ (@0800Cj) May 4, 2023

Si bien se mostró relajado con la situación, aclaró que al tener seguidores más chicos, el hecho de que se muestre eso no lo hace sentir muy cómodo. Incluso se disculpó: “Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o algo pero salió fuera del alcance de mis manos y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”.

“La Tana”, en tantom aseguró que la situación ocurrió hace dos meses y que el video se filtró. “Es un amor, es un divino, creo que estábamos para diferentes cosas y cada uno buscaba un rumbo diferente”, aclaró. Además, indicó que en este momento está en pareja con alguien.