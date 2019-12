n la tarde de este jueves, se conoció la palabra oficial de Tomasito, la pareja de Guido Suller, quien confirmó que están separados ya que el rubio le pidió el divorcio al mediático. Sobre esto, una imagen que publicó Guido en su cuenta de Instagram generó repercusión en los medios.

En un diálogo con Teleshow, Tomasito contó que hace dos semanas que están separados y que ahora apunta a lo legal: “Todo fue el jueves 5 de diciembre, estaba todo bien, yo estaba en lo de Guido desde hacía una semana. Me levanté tipo 8:30 para lavar ropa y él se levantó como a las 11 y tuvo una llamada del hermano, siempre es una persona antes y otra después de hablar con los hermanos. Discutieron, cortan y me pregunta por qué lavé ropa sin decirle. Eso me llamó la atención, porque estamos hace once años”, dijo el joven.

Luego, Tomasito agregó que empezaron las discusiones: “Me empezó a decir que por qué usaba sus cosas. Fue una pavada, se la agarró conmigo… Me dijo que era inútil, que no sabía hacer nada, solo comer y dormir, me rebajó”.

“Me dolió lo que me dijo, porque fue tratarme como un perro, yo me sentí mal, dije que me quería volver entonces él pegó un volantazo, hice en dos minutos mi valija. Le dije que me quería separar, que no estaba para estar con una persona que hoy me trata bien y otro día mal, que si tiene problemas con su familia que se la agarre con ellos, no con quien dice que ama. Le dije que ojalá encontrara a alguien, que yo con poco soy feliz y que prefería eso antes que ser infeliz como ahora, le di un beso en la mejilla y me fui”, reveló en detalle el joven.

Sobre esto, Tomás sostuvo que desde entonces que no se han comunicado, y agregó: “Yo espero que me pida disculpas, cada tanto le patina. Estuve pensando estas dos semanas, me saqué el anillo y ahora voy a ser egoísta, volví al trabajo y nunca más lo voy a dejar por nadie y primero yo, segundo yo y tercero yo. Me voy a ocupar de crecer yo, porque no progresé estando con él”.

No obstante, luego de conocerse la palabra de Tomás, Guido Suller compartió una foto un tanto polémica en su cuenta de Instagram, donde se deja ver un cuchillo ensangrientado con una frase que dice: “Estocada final”.