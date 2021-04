La cantante estadounidense Britney Spears se presentará por primera vez ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 23 de junio para abordar el "estado de la tutela" que mantiene su padre sobre su patrimonio desde hace 13 años, informó la prensa especializada.



Tras años de silencio, y meses después del estreno del documental del diario The New York Times "Framing Britney Spears" que daba cuenta de su situación, la cantante se dirigirá por primera vez ante la Corte.



Así lo decidió ayer la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, quien programó la audiencia para el próximo 23 de junio, informó el sitio especializado Variety.



Samuel Ingham, el abogado de Britney en el caso, pidió a la Justicia que fijara la fecha "de manera acelerada", pero no adelantó qué es lo que dirá allí la cantante cuyo patrimonio se encuentra desde 2008 bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, luego de que la artista protagonizara una serie de escándalos públicos.



Desde entonces, por decisión legal, él también supervisó la salud y las decisiones médicas de su hija.



Si bien la situación legal de Britney ya lleva 13 años, el caso volvió a ocupar los titulares luego del estreno del documental de The New York Times que aborda al apoyo de sus fans para "liberar" a la cantante de la tutela de su padre y permitirle recuperar su autonomía.