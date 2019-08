"Guido es capaz de componer un poema en menos de lo que canta un gallo, hilvanar un vendaval de frases bellas como cualquiera que mastica un caramelo, o simplemente respira. Relata San Juan en maravillosas viñetas, como si desmigajara un pan, porque Guido es pletórico, satisfecho de vida simple y elevada, henchido de imágenes que le revientan por los poros y que como flores silvestres, es imposible evitar que broten'. Así describió hace algunos años Raúl de la Torre a Guido Délfor Yribarren en su libro Perfume de eucaliptus. Palabras que hoy toman otra dimensión, que en medio del estupor por la partida del poeta y locutor, -ocurrida el viernes en el trágico incendio en su casa- pintan de cuerpo entero a un hombre importante en la cultura provincial, con un rico legado literario y que además tenía una personalidad que no pasaba inadvertida.



Sensible, íntegro, generoso en sus conocimientos, siempre listo para dar un consejo, afable, irónico y respetuoso. Todas cualidades que se desprenden de los relatos de algunos de los que lo conocieron y compartieron momentos profesionalmente con el "poeta de las diagonales'.



Colón fue su casa más de 30 años. De los cuales compartió 25 con Jorge Darío Bence con quien forjó una entrañable amistad. Como sus programas Alero Huarpe y Ecos del arrabal iban después del rezo del Rosario, Guido solía decir que estaba "primero Dios, después el folclore y el tango'.



Ávido lector, admirador de Lorca y Borges, muy comprometido con San Juan y sus rincones, además de tango y folclore en sus tradicionales ciclos difundía costumbres y personajes del interior más profundo.



"En el parto de Guido ya vino un poeta, su universidad fue la lectura permanente; la mirada critica de publicaciones, le gustaba contrastar y la ironía que él manejaba era permanente, no la maneja cualquiera. Perdemos una gran persona, un ser humano solidario, muy generoso, pero también a un poeta que nos dejó mucho y sobre todo estampas del San Juan', expresó Luis E. Meglioli .



Desde la mesa de café, rodeado de amigos, Guido apreciaba la vida tal cual transcurría y recorriendo los departamentos también retrató esas estampas en sus libros'. "Toda la vida simple estuvo en su pluma', opinó Bence.



Los escenarios también lo tuvieron como protagonista indiscutido. Desde la Expo Sol en los "90, como recordó Pascual Recabarren hasta peñas y conciertos. Su calidez, carisma y verborragia eran bien apreciadas por el público y los artistas.



"Cuando me hice cantor él fue uno de los que más me apoyo. Recuerdo su devolución sobre los tangos que compuse, su palabra de aliento... yo siempre le decía que él me servía el público en bandeja de oro cuando me presentaba', aportó el tanguero Claudio Rojas, quien además atesora momentos de niño, junto a su padre, escuchando por la radio a Guido Délfor.



Los últimos años, la voz de Yribarren resurgió en Estación Claridad, de la mano de Osvaldo Benmuyal. Aunque su salud ya era frágil, Guido siempre volvía al aire. Muy conmovido por la partida de quien consideró su amigo, Benmuyal aseguró que él "era como un hermano para todos' y que estaba muy agradecido por estar en la radio.



"Todos nosotros tenemos un destino insospechado y más para él que, habiendo sido un tipo tan importante en la cultura de San Juan, se tuvo que topar con esas almas insensibles que no les importa nada, que le cerraron puertas. Era un ejemplo de todo lo bueno que puede tener un mortal. Un tipo correcto, nunca un exceso, un fanático de la lectura, del buen mensaje en la poesía y en la música' aportó el periodista.



"Qué pena que se nos haya ido en soledad, quizás él merecía una despedida acompañada de afectos, de demostración... porque él las merecía todas' apuntó el Aparecero mayor de Cuyo, resumiendo la conmoción que provocó la muerte de Yribarren, que también se reflejó en las redes sociales, paradójicamente, porque él no las usaba.



"Dios me ha dado el don de la palabra y me ha dicho "úselo'' había dicho a DIARIO DE CUYO. Y así lo hizo, dejando una huella imborrable a su paso.

Jorge Darío Bence

"Hoy que se nos fue sentimos que la muerte demuestra que los artistas no mueren nunca, pasan a otra vida (...) No hay como morir para ser bueno, pero Guido lo fue siempre y yo puedo decir que sus viñetas pintaron San Juan como nadie'.

Osvaldo Benmuyal

"Lo voy a recordar siempre por su ternura, que aún de grande tenía esas pinceladas de ternura que te desarmaban (...) Un tipo que se va de la vida sin el saco escupido, sin la bronca de las envidias mundanas y sin un juicio negativo'.

Luis Eduardo Meglioli

"Era un ser muy especial, un romántico, no le preocupaba pensar en temas económicos, ni en bancos, ni nada. Se ocupaba de pensar, leer y transmitir sus textos. Había publicado varios libros y tenía todo listo para publicar otro'.

Pascual Recabarren

"Tengo muy presente lo que decía cuando se despedía en Colón: "Hasta mañana, si Dios me presta vida'. Será tal vez que se terminó el préstamo que él tanto veneraba y agradecía a Dios al final de cada jornada. Un maestro con todas las letras'.

Marcela Podda

"Guido era un caballero. Generoso, atento y con esa cuota de fina ironía en su humor inconfundible. San Juan extrañará su voz y esa pintura única de nuestros lugares, costumbres y personajes. Es muy dolorosa su partida'.



Claudio Rojas

"No puedo salir del asombro por este inmerecido final. Pido a Dios que no haya sufrido, que los ángeles tangueros hayan venido antes de la tragedia y se lo hayan llevado. Un hombre tan inspirador para todos, siempre mereció lo mejor'

> DIXIT

A continuación, algunas de las definiciones que dejó Guido en distintas notas con DIARIO DE CUYO.

"Dicen que soy un loco suelto, uno que quiere arreglar el mundo. Pero como decía John Lennon, "yo sé que soy un loco, pero no soy el único'. Soy incorregible a muerte. Soy un callejero que se siente feliz cada día que puedo caminar por las calles de este San Juan que tanto amo.'

"No vivo de halagos, ni de los laureles del pasado. Hoy me saludan en la calle y me piden que vuelva. Yo no trabaje para mí, lo hice para el pueblo'

"A la edad mía uno se descarta, no se guarda ninguna carraspera'.

"Yo no me llamaría idealista, sino más bien un realista. Lo que pasa es que al que entiende más le duele más. Estoy comprometido con mi fe, con mis ideas, con San Juan y eso me ha acarreado algunas cosas.'

"Soy un callejero andador, curtido por las cosas de la vida'.

"Nos criamos con la tabla de lavar, el pan amasado, los juegos al trompo; teníamos pocas cosas, pero éramos felices, cargados de mucho cariño en la casa, en la inocencia, donde la madre estaba todo el día con nosotros. Esa era nuestra vida. Eso era lo que reflejaba el programa"

"El ser humano tiene miserias, soberbias, vanidades, rencores, desencuentros. No se olvide que el poder da ceguera, por la misma soledad y a veces se torna implacable, pero lo que los poderosos no se dan cuenta es que el poder es temporario.

"La radio es una pequeña trinchera que a lo mejor molesta, porque no sigo la corriente del sistema'.

"En la noche, cuando uno habla con al pared y ve las presiones, está agobiado, por ahí se dice "¿Qué hago?'. Pero siempre hay alguien más fuerte que yo que me dice: "Escuchame pibe, ¡¿a esta altura vas a cambiar, estás loco?!'. No se puede cambiar, eso viene en los genes'.

"Vivimos en una poca donde la fe es "Made in Taiwan', descartable'.

"Vivo una vida austera y a veces que tengo que andar zapateando porque me faltan cosas. A lo mejor somos ejemplares raros y puedo ser uno, pero tanta gente habrá en Colangüil, en Bauchazeta y Achango... sin embargo no tienen micrófono ni voz'.

"Yo vengo del pan amasado, de la batea de lavado, de una mesa llena de gente... de un barrio donde el lujo era el amor'.

"Cuando me invitan a presentar a la Orquesta Típica San Juan en sus espectáculos y me siento como si fuera una cuerda más de la orquesta, mi mente anda, coordina todavía, no soy el sabedor de nada, ni sentencioso en las cosas de la vida, al contrario soy un agradecido eterno y un laburante del micrófono"

Las pericias apuntan a que fue accidental

Hasta la tarde de ayer Bomberos seguía realizando las pericias en al casa del reconocido periodista Guido Yribarren. Según informaron fuentes allegadas al caso, ya habrían algunos indicios que apuntan a que el incendio que acabó con la vida del "poeta de las diagonales' fue por una falla eléctrica en un aparato o un tomacorrientes. Descartaron que haya sido intencional y todavía esperan los informes de la autopsia.