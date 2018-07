Su popularidad quedó allá lejos, muy lejana, anclada en los 60 o 70. Cuando la TV o las entonces vigentes “fotonovelas” lo instalaron en la categoría de los galanes de época, de la que se marchó muy pronto. No así de la actuación, que mantuvo hasta fines de los 80 cuando asomó su otra veta, la de productor, en la que también fue un triunfador hasta que el cuerpo le dijo basta.

Como actor, productor, director o maestro ─tuvo su propia escuela de formación de artistas─ Guillermo Bredeston fue una figura relevante del espectáculo en la Argentina. Y formó con Nora Cárpena la que se vio primero como una “dupla mediática”, pero que se consolidó como un romance indestructible hasta sus últimos días.

El ACV que Bredeston sufrió en abril de 2011 significó una despedida prematura, sólo quedaba el sufrimiento posterior. Hasta el final, que se produjo esta tarde y fue confirmado por Carlos Rottemberg través de la cuenta de Twitter Multiteatro Comafi.

�� Esta casa teatral despide al gran amigo. Murió Guillermo Bredeston.



Enormes abrazos a Nora, Lorena, Nachi y a la numerosa familia que ha sabido formar.



Guillermo ha sido un enorme profesional. De su hombría de bien podemos dar fe quienes lo conocimos, tratamos y queremos — Multiteatro Comafi (@multiteatro) 28 de julio de 2018

Su pasión por la actuación venía de su infancia, de su tierra entrerriana. Nacido el 24 de agosto de 1934 en Concepción del Uruguay, era hijo de un empleado de correos que también dirigía teatro como hobby. Bredeston contó que siendo él mismo muy chico formó su grupo de títeres y, junto a su hermano y algunos vecinos, y montaron un circo en el fondo de su casa.

El primer contacto con el espectáculo de Buenos Aires se dio a fines de los 40, cuando Oscar Ponferrada y un grupo de actores llegaron a Entre Ríos. "Algunos me propusieron ingresar al seminario de Arte Dramático, en el Cervantes. Y allí fui, con todos mis sueños, aunque en principio parecía una locura".

Nora Cárpena y Gu illermo Bredeston.

Fue “galán” de las grandes figuras de los 60 y 70 (Elsa Daniel, Gilda Lousek, una jovencísima Soledad Silveira). Y, por supuesto, Nora Cárpena, quien se convertiría en su esposa. Tuvo un breve paso por España, dirigido por Margarita Xirgu en "La dama boba". Pero Migré lo llamó para "Palmolive en el aire" y así regresó definitivamente a la TV argentina donde, uno de sus más recordados ciclos, fueron las comedias junto a Beatriz Taibo por Canal 9.

En 2011, Bredeston sufrió el primero de cinco ACV (Accidentes cerebrovasculares). A partir de allí, la vida del actor se fue transformando en una pesadilla. Postrado en su casa, sin poder hablar por una traqueotomía que le realizaron hace tres años y sin poder moverse, Nora contó en los medios el sufrimiento de su pareja en sus últimos años de vida.

"Soy realista. Ya no tengo esperanzas. Quiero que Guillermo sufra lo menos posible. Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil", decía Cárpena el año pasado.

Los últimos años de Bredeston fueron de mucho sacrificio para él y su familia. Además de ser atendido por enfermeros las 24 horas, el actor estaba con respirador y máquina de alimentos. Además, no hablaba porque tenía una traqueotomía.